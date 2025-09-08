Alejandro Fantino explotó tras la derrota de LLA en Buenos Aires.

La Libertad Avanza sufrió una contundente derrota en las elecciones acaecidas este domingo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, donde más de 9 millones de personas (el 63,25% del padrón) escogieron a sus representantes en la legislatura bonaerense. El partido de Javier Milei acumuló el 33,71% de los votos, mientras que Fuerza Patria se adjudicó el 47,28% y defendieron así sus escaños (y hasta sumaron nuevos).

Esto generó repercusiones de todo tipo, incluyendo del reconocido periodista Alejandro Fantino, quien se mostró sumamente molesto con la voluntad del electorado y en Neura hizo un descargo cargado de enojo. "Llegan a volver los que estaban... que los hagan concha a todos estos que hoy lloran, a todos estos millonarios, a todos estos empresarios. Que les tomen las empresas, las fábricas. Que les hagan hacer zapatos para los amigos y nietos de Máximo, me encanta", disparó primeramente.

Alejandro Fantino en Neura.

Alejandro Fantino explotó tras la derrota de LLA

Acto seguido, expresó: "Si esto vuela por el aire, como estos están queriendo, y vuelve lo peor de lo que estaba, es como la implosión de una estrella negra. ¿Ustedes saben que de un agujero negro no se puede escapar ni la luz? Porque la atracción gravitatoria es tan grande que no escapa ni la luz. Se lo digo a los peronchos golpistas, mandrilandia, etcétera, que ustedes tampoco van a escapar".

En esa misma línea, advirtió: "Si esto explota y vuela por el aire como ustedes están queriendo, tampoco escapan. La atracción gravitatoria del asco que le tiene la gente no los van a dejar escapar. Esta vez ustedes van a venir con el bidón de combustible, van a tirar y se van a quemar ustedes junto con el bidón de combustible. Van a quedarse atrapados dentro de la implosión de la estrella negra".

"La gente ya los reconoce. A ustedes, mandriles, si esto explota van a quedar atrapados en los escombros. Esta vez no van a tirar la Molotov y escaparse a Chascomús, van a estar dentro de la mugre", concluyó.