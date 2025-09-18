Luis Novaresio reaccionó a la burrada de la libertaria Juliana Santillán y no pudo ocultar la risa.

En medio del debate por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán inventó un número para justificar su ataque a las universidades. Al aire en A24, Luis Novaresio no pudo ocultar la sonrisa.

"El proyecto de ley que fue sancionado por este Congreso introduce un gasto adicional que ronda el un millón setenta mil millones de pesos para el presupuesto de 2025 (sic)", dijo Santillán durante su intervención en la Cámara de Diputados. "Es muy bueno", dijo Novaresio tras mostrar el video al aire.