Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar, protagonista de un polémico video que dio vuelta las redes sociales.

Toto Kirzner es una de las figuras más destacadas del streaming en la actualidad. Y a su vez, más allá de participar en OLGA, también es hijo de Adrián Suar y Araceli González. Es por eso que causó sorpresa el video difundido en redes sociales en donde se lo ve en un "mal momento".

El video fue grabado por el propio Toto Kirzner en el sur, en medio de la nieve, y lo tituló "El mal momento del hijo de Suar". Todo se trató de una actuación del joven que, según publicó en historias posteriores, logró que el público crea que verdaderamente estaba en un estado preocupante.

Luego de viralizarse el video, Toto Kirzner compartió reacciones que recibió. Por ejemplo, la de una señora que pidió que esto se tratase de una broma. "La interpretación alcanzó un grado de verosimilitud tal que logró confundirla. Y si conseguí engañarla, aunque sea por un instante, entonces permítame agradecerle con humildad: su comentario es, sin quererlo, el mayor elogio que un actor podría recibir", aseguró el hijo de Adrián Suar. Otra reacción que mostró Toto Kirzner fue la de un padre que le envió el video a su hijo y, a través de WhatsApp, le manifestó: "El Toto re duro".