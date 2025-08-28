Salió a la luz un video reciente de Gerardo Romano destrozando al gobierno de Milei.

En las últimas horas, se viralizó un fuerte video del actor Gerardo Romano criticando duramente al gobierno de Javier Milei. El protagonista se acercó al hospital Garrahan para defender la institución en medio de la crisis económica y realizó un descargo contundente.

"La verdad que tengo que agradecerles que me den la posibilidad en una Argentina tan injusta, que hoy la gente esté padeciendo y esté en riesgo lo más sagrado que es la vida, que es la salud", comenzó diciendo Gerardo Romano, en un video viralizado en X (ex Twitter) por el usuario @MDSuarez.

Sobre la situación del hospital Garrahan, Gerardo Romano opinó y también criticó duramente al gobierno de Javier Milei por la situación económica del país en general: "Me produce dolor ver un pueblo que está asistiendo a la destrucción del Garrahan. No sé mucho, me pidieron que pongan la jeta. Acá estoy poniendo la jeta denunciando a este gobierno de hijos de puta, de ladrones. Tienen el caradurismo de robarles la plata a las personas con discapacidades y los mandan a cagar a palos, a los viejos, a todo el pueblo argentino que la está padeciendo".

El apoyo de Gerardo Romano a la lucha del hospital Garrahan

"Les pido perdón por estar apurado, los años pesan y estar tirado en la cama sería lo más adecuado. Pero no pude dejar de pasar y saludar. Fuerza con la lucha por el Garrahan", cerró Gerardo Romano, quien volvió a las plataformas de streaming con su personaje de Sergio Antín, esta vez en la serie En el barro.