En las últimas horas, las grúas de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a circular y ya han sido varios los vehículos aprehendidos. Ante esta situación, muchos usuarios tuvieron que dirigirse a los diferentes playones para buscar su rodado con total descontento. Este fue el caso de un ciudadano que explotó contra Horacio Rodríguez Larreta y lo insultó al aire de A24.

"Con tranquilidad", le manifestó el periodista al intentar realizarle una nota. Lejos de calmarse, el conductor sentenció: "¿Qué tranqulidad me pedís? ¿Con qué pago yo tres lucas? El auto estaba en Suipacha y Pueyrredón. A nadie le avisaron, andan levantando autos. Horacio Rodríguez Larreta, la re... de tu madre, Horacio Rodríguez Larreta".

"Dale, corré la camioneta, la con.. de tu madre. Yo no me voy, ustedes tampoco, así que no van a levantar más autos", sentenció el furioso ciudadano, a quien acusaron de romper las barreras del playón al intentar sacar su automóvil de forma violenta.