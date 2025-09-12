Eduardo Feinmann se la pudrió a Pablo Rossi al aire de A24: "Me estás interrogando, tratá de no hacerlo"

Incomodísimo momento al aire de A24 entre Feinmann y Pablo Rossi.

Eduardo Feinmann y Pablo Rossi tuvieron un fuerte cruce al aire de A24. Los periodistas se encontraban hablando sobre el presupuesto del Hospital Garrahan, cuando uno de ellos se molestó y dijo: "Me estás interrogando como si yo fuera el Gobierno, tratá de no hacerlo".

"Según el ministerio, el tema del Garrahan ya lo solucionamos. Por eso la ley no hace falta, por eso la vetó", aseguró Eduardo Feinmann. En ese momento, Pablo Rossi le consultó: "¿En qué conferencia de prensa...?". En efecto, no pudo terminar la pregunta, porque Feinmann le respondió enojado.

"Parece que me estás interrogando como si yo fuera el Gobierno. Tratá de no hacerlo porque yo no soy el Gobierno, ni me interesa", sentenció Eduardo Feinmann. El momento se hizo viral en las redes sociales, llamando la atención de propios y extraños.