Durante la última semana se conoció que Víctor Hugo Morales sufrió un percance en su salud. Si bien el periodista uruguayo se recupera favorablemente, el domingo se conoció una entrevista que brindó a un portal en la que sostuvo que ya se ve cerca del final de su carrera: "Ya estamos dando las hurras". Y, además, reveló el extraño ofrecimiento que le hizo Mauricio Macri.

En una entrevista que brindó a Infobae, Víctor Hugo aseguró que se ve "en la despedida" pero "mientras haya herramientas que permitan decir lo que quiera continúo". En la misma charla, el periodista uruguayo agregó que durante el debate de la Ley de Medios sufrió porque fue "individualizado como alguien que había quedado de un lado que para el periodismo más hegemónico no le resultaba grato" y, además añadió que "se lanzó una persecución, hubo mentiras atroces que hubo que sobrellevar. Después fui engrosando la piel, me fui acostumbrando y creando mecanismos de defensa personales, y ya dejó de ser, me parece, algo tan grave".

En la misma charla, Víctor Hugo Morales hizo referencia al Gobierno de Alberto Fernández y añadió que "suspendió algunas expectativas porque quise privilegiar la pelea de fondo de darle a la gente una situación económica mejor que la que dejó el neoliberalismo". En ese sentido, añadió: "En ún momento me dije 'hay millones de personas que no comen, hay millones de personas que no tienen trabajo”. Esa es la primera tarea, no atender mis requerimientos de un señor burgués".

Más allá de esa situación, añadió que fue un trabajo extraordinario porque "enfrentó la pandemia siempre con decisión, siempre tratando de ir un paso adelante. Tomó decisiones que el mundo aplaudió. Que evitaron lo que es tanta muerte. Hasta tuvo que combatir con los propios medios de comunicación". Por otro lado, en la misma charla, añadió que Tabaré Vázquez le ofreció ser "el presidente de los medios de Uruguay" y que Mauricio Macri le ofreció ser "el ministro de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Una locura. Pero él me conocía del fútbol y veía que yo iba al Colón. Creía que era culto por eso".