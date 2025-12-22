Desarrollo productivo: Formosa lidera la transformación digital en obras públicas y privadas a nivel nacional

A través del Programa de Mejora de la Competitividad Industral, Formosa lidera una de las primeras experiencias de digitalización en obras públicas y privadas del país. Esta iniciativa innovadora mejora la eficiencia y estandarización de obras en distintos puntos del territorio formoseño.

Diez empresas constructoras fueron seleccionadas para participar de esta experiencia transformadora, que incorpora tecnología de gestión aplicada a obras públicas y privadas en múltiples localidades del territorio formoseño. La iniciativa busca mejorar la eficiencia en la gestión de obras mediante el control, la medición y la estandarización de los procesos productivos.

Los profesionales formoseños como protagonistas

Hasta el momento, ya fueron capacitados 216 obreros y 23 mandos medios, quienes integran los nuevos procesos digitales con el apoyo de 13 profesionales juniors asignados a campo. Estos talentos recibieron formación y acompañamiento técnico en el que se cumple un rol fundamental en la aplicación del software de gestión y en la estandarización de procesos en las obras.

Entre las obras más destacadas se encuentran la planta potabilizadora de Laguna Blanca, el Parque Industrial Carbonero en Los Matacos, donde se están digitalizando las pruebas de horneado y el Hospital de Villa Escolar.

A ellas se suman la planta de extracción de aceites esenciales en Formosa capital, una estación de bombeo en la costanera, el nuevo edificio escolar en Misión Laishí y el polideportivo de Colonia Pastoril. Todas estas intervenciones son estratégicas para impulsar el desarrollo social, productivo y sanitario de sus comunidades.

Trabajo en conjunto entre el sector público y privado

Empresas locales como Libertad SRL, Construnort, Sigma, Ariel Florentín, San Simón, Inmaco, FISA y Biosiderurgia Fermosa participan activamente en el proceso, fortaleciendo la colaboración entre el sector público y privado. Esta articulación permite no solo optimizar la ejecución de los proyectos, sino también generar empleo, innovación y desarrollo en las distintas comunidades de la provincia.

Cabe destacar el trabajo articulado con la consultora Digital Bee, que junto al equipo técnico de la Dirección de Industrias, acompaña la planificación y ejecución del módulo.

En un contexto nacional marcado por la recesión y la caída de la inversión pública, Formosa se posiciona con políticas que promueven la transformación digital del sector productivo, priorizando el empleo local, la profesionalización y la eficiencia operativa.