Indignación total. Vero Lozano se mostró furiosa con la operación que armó el Diario Clarín sobre el escándalo por las declaraciones de Beatriz Sarlo sobre la "supuesta vacunación VIP" gestionada por la Provincia de Buenos Aires.

Esta semana, luego de que Beatriz Sarlo reconociera en la Justicia que nunca recibió una propuesta por parte de la Provincia de Buenos Aires para recibir una "vacuna VIP", Clarín publicó una bochornosa fake news en la tapa del diario del jueves 11 de marzo. En la misma, Clarín tituló: "Sarlo dijo que la esposa de Kicillof le ofreció una vacunación VIP".

La operación del Diario Clarín no pasó desapercibida. Sus malas intenciones fueron repudiadas duramente en las redes sociales, ya que la protagonista del escándalo ya había aclaro que todo había sido una equivocación y que, en realidad, desde el gobierno de la Provincia le habían ofrecido que formara parte de la campaña de concientización de la vacuna Sputnik V.

Verónica Lozano fue una de las tantas usuarias que demostraron su indignación por la responsabilidad del Diario Clarín y su clara intención de perjudicar al gobierno de Axel Kicillof con una noticia falsa. "Una máquina de hacer daño ! Históricamente ha sido así y lo sigue siendo", expresó la conductora a través de sus redes sociales y repudió la tapa del diario.

El repudio de Axel Kicillof a la operación de Clarín

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se refirió al revuelo mediático por la declaración de Beatriz Sarlo y señaló que "este es un buen caso para reflexionar si son medios periodísticos o un órgano de propaganda de determinados sectores".

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el mandatario provincial insistió en aclarar que "en este caso está el papel de algunos intelectuales presuntos para legitimar estas campañas mediáticas para generar odio" y destacó que "en una pandemia esos medios siguen en una permanente impostura". “Militaron contra la vacunación, es el colmo", cuestionó. Asimismo destacó que “ayer anticipé que la tapa de Clarín iba a decir lo mismo. Me va mejor prediciendo los medios que a algunos economistas del establishment".

En ese marco, el gobernador remarcó que "Sarlo dijo que no iba a ir a la Justicia si no la llamaba un fiscal" pero que "sorpresivamente la llamó un fiscal en una causa que no tiene nada que ver", e insistió en la crítica a los medios concentrados: "Esta tapa de Clarín estaba escrita y no se iban a tomar el trabajo de registrar lo que pasó en la realidad".