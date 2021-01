Ernesto Tenembaum es uno de los periodistas que más fuerza hace en su campaña contra la vacuna Sputnik V y jamás pierde una oportunidad enmarañar a sus oyentes con fake news. Sin embargo, en esta ocasión, el conductor desbarrancó con su conclusión al comparar la vacuna con el dióxido de cloro.

Todo surgió con la reflexión en su programa radial del insólito caso en el que un médico recetó dióxido de cloro a un paciente y éste terminó muriendo. "Estaba viendo que Fernán Quirós decía: "medicamento no autorizado por la ANMAT no se debe aplicar". Y esa es la visión médica y científica, es indiscutible eso. Pero al mismo tiempo uno sabe que el ejemplo que él da respecto del aceite de cannabis para uso terapéutico no era un medicamento autorizado por la ANMAT y hoy está utilizado por la ANMAT. Por lo tanto hay medicamentos que no son aceptados y que en un momento si lo son".

"Eso plantea un dilema, que no es muy distinto de la vacuna Sputnik que no está validada como lo está internacionalmente y nosotros la aplicamos en tiempo de pandemia", comparó irresponsablemente el periodista.

Y concluyó: "Tantos medicamentos que se decían no lo apliques que no funciona y en un momento empieza a funcionar. Cuando empieza a funcionar es porque ya funcionaba antes".

Quirós criticó el uso de dióxido de cloro

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió este miércoles que se registra un "aumento sostenido y más acelerado" de casos positivos en coronavirus que en la previa al pico de contagios que hubo en agosto pasado, al tiempo que remarcó que no avala el uso de dióxido de cloro para el tratamiento de pacientes de Covid-19.

"Más allá de lo que cada uno piensa o sienta o esté convencido de qué tratamiento es útil o no, es muy importante que actuemos en base a las recomendaciones y aprobaciones de la ANMAT, que hace evaluaciones técnicas de todos los medicamentos y recomiendo o no su uso de acuerdo a la evidencia científica", señaló.

Y remarcó: "Ese tratamiento está prohibido en la Argentina. Nuestra posición es que si la ANMAT no aprueba un medicamento, no debe aplicarse a humanos en el país". "Ya lo hemos dicho, e insistimos constantemente que en la Argentina existe una institución de altísimo prestigio que es la ANMAT, con gente muy calificada y con amplia experiencia en la evaluación de nuevas tecnologías, medicamentos y vacunas".