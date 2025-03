Margarita llega a Tecnópolis en vacaciones de invierno: cuándo será y dónde conseguir entradas.

Después de cautivar a más de 140.000 espectadores con funciones agotadas, Margarita en Vivo regresa en estas vacaciones de invierno con una mega producción llena de música, emoción y magia. Un show que unió a generaciones y que, en su nuevo reencuentro en Tecnópolis, promete seguir deslumbrando a grandes y chicos.

Los próximos 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de julio, Margarita en Vivo llega a Tecnópolis para seguir emocionando a sus miles de fans con una puesta en escena deslumbrante. Luego de romper todos los récords en el Movistar Arena, con más de 140.000 espectadores y 14 funciones agotadas, este espectáculo sigue sorprendiendo por su calidad. Con 22 artistas en escena y más de 28 cuadros musicales, la magia de Cris Morena sigue presente. Además, el vestuario exclusivo para la obra tiene más de 120 cambios, y las coreografías se entregan con pasión y emoción.

Este espectáculo se combina con pantallas gigantes, efectos visuales impresionantes y una escenografía que sumerge al público en un mundo de fantasía y emoción. Tecnópolis se convierte, así, en el escenario ideal para esta nueva experiencia única. "Margarita es un cuento que vale la pena vivir. Gracias a todos los que hicieron posible este show lleno de alegría", expresó Cris Morena en la última función en el Movistar Arena.

La popularidad de Margarita sigue en aumento, con sus canciones alcanzando millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify. Su tema “Mucho Poquito o Nada” supera los 9.6 millones de streams, y otras canciones como “Emotihadas” y “Corazones Rojos” también están arrasando.

Dónde conseguir entradas para ver a Margarita en Tecnópolis

Desde el jueves 27 de marzo a las 11 hs, a través de EnigmaTickets.com, con un 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, habrá una preventa exclusiva para Banco Santander Visa. Por otro lado, la venta general comenzará el viernes 28 de marzo a las 11 hs, con todos los medios de pago disponibles a través de EnigmaTickets.com.

Cris Morena sorprendió a los fans de Margarita por una incorporación a la serie: "Podría"

Cris Morena es una productora televisiva de éxitos infantojuveniles que está de nuevo en auge tras el estreno de su serie Margarita. La empresaria acudió al ciclo de Nati Jota en el ciclo de streaming y allí habló de una posible incorporación al spin off de Floricienta.

La creadora de ciclos como Casi Ángeles, Rebelde Way y Chiquititas dio a conocer que ya trabaja en una segunda temporada de Margarita, serie que se puede ver en Telefe y en la plataforma Max, y aludió a una posible incorporación. De más está decir que muchos fanáticos de la tira esperan que Florencia Bertotti, la actriz que dio vida al icónico personaje de Floricienta, sea parte del spin off, pero no se trataría de ella.

En medio de la entrevista de Nati Jota y su equipo en Olga, Morena aludió a cuánto sabía la conductora sobre sus creaciones audiovisuales: "Me parece que es una de las que más sabe de mi universo. Y más ama este universo. Ya lo estoy craneando". En ese momento, Cris aseguró que no lo había pensado antes pero se refirió a una posible incorporación de Nati a Margarita: "Te juro que no la tenía pero podría ser". por su parte, Jota respondió: "Ay, me muero".