Cris Morena sorprendió a los fans de Margarita por una incorporación a la serie: "Podría"

Muchos fans de Margarita esperan la llegada de Flor Bertotti a la serie de Cris Morena.

Cris Morena es una productora televisiva de éxitos infantojuveniles que está de nuevo en auge tras el estreno de su serie Margarita. La empresaria acudió al ciclo de Nati Jota en el ciclo de streaming y allí habló de una posible incorporación al spin off de Floricienta.

La creadora de ciclos como Casi Ángeles, Rebelde Way y Chiquititas dio a conocer que ya trabaja en una segunda temporada de Margarita, serie que se puede ver en Telefe y en la plataforma Max, y aludió a una posible incorporación. De más está decir que muchos fanáticos de la tira esperan que Florencia Bertotti, la actriz que dio vida al icónico personaje de Floricienta, sea parte del spin off, pero no se trataría de ella.

En medio de la entrevista de Nati Jota y su equipo en Olga, Morena aludió a cuánto sabía la conductora sobre sus creaciones audiovisuales: "Me parece que es una de las que más sabe de mi universo. Y más ama este universo. Ya lo estoy craneando". En ese momento, Cris aseguró que no lo había pensado antes pero se refirió a una posible incorporación de Nati a Margarita: "Te juro que no la tenía pero podría ser". por su parte, Jota respondió: "Ay, me muero".

Flor Bertotti contó por qué no se hizo una tercera temporada de Floricienta

"El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie y yo a ella no me la podía imaginar como mamá, porque iba a ser una irresponsable. Ese personaje llevado a la maternidad me parecía difícil de contar", reveló Bertotti en diálogo con Dante Gebel. Y sumó: "Pero básicamente lo que me pasó es que sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo. Yo siento que no podía a nivel físico, y emocional, seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado".

Elenco de Floricienta

Bertotti habló sobre la trascendencia que le dio su personaje y cerró: "Con ese programa coseché cariño, amor. Me ve la gente muchos años después, y me tiene asociada a un momento lindo o un recuerdo de su infancia, con su familia, de ir al teatro. Sería muy desagradecida si no lo valorara, y si no lo tomara como la bendición de que la gente me recuerde con cariño".

Flor Bertotti, sobre su conflicto legal con Cris Morena

Cuando Bertotti produjo Niní, Morena le inició acciones legales por plagio con respecto a Floricienta. "No llegó a juicio, después obviamente los medios levantan que fuimos a juicio, que perdí; se solucionó antes. Nosotros estábamos armando el teatro, había un montón de gente trabajando, ya estábamos encaminados para eso", comenzó su descargo al respecto Flor Bertotti en diálogo con Dante Gebel. Y agregó: "La verdad es que fue un momento incómodo. Fue duro, fue feo, fue triste que se dieran las cosas así. Me parece que se podría haber evitado y no era para llevarlo a ese lugar. Pero bueno, son los intereses de cada uno".