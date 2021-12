La abadía de Westminster presionó para que Elton John tocara en el funeral de la princesa Diana

FOTO DE ARCHIVO: El cantante pop Elton John toca una versión especialmente reescrita de su clásico Candle in the Wind durante el funeral de Diana, Princesa de Gales

FOTO DE ARCHIVO: El cantante pop Elton John toca una versión especialmente reescrita de su clásico Candle in the Wind durante el funeral de Diana, Princesa de Gales

El Palacio de Buckingham recibió una petición personal del deán de Westminster para que permitiera al cantante Elton John actuar en el funeral de la princesa Diana, según muestran documentos gubernamentales recientemente publicados.

Wesley Carr, quien ayudó a dirigir parte del servicio fúnebre por Diana en la abadía de Westminster tras su muerte en un accidente de automóvil en París en agosto de 1997, instó a un alto cargo de la casa real a incluir la actuación de John, un amigo de la princesa.

"Este es un momento crucial del servicio y pedimos audacia. Es donde ocurre lo inesperado y algo del mundo moderno que la princesa representaba", escribió Carr en la nota publicada por los Archivos Nacionales del Reino Unido.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Sugiero respetuosamente que cualquier cosa clásica o coral (incluso un clásico popular como algo de [Andrew] Lloyd Webber) es inapropiada. Mejor sería la canción referida de Elton John (conocido por millones de personas y cuya música disfrutaba la princesa), que sería poderosa".

Los documentos muestran que inicialmente se consideró la balada de John de 1970 "Your Song", pero Carr señaló que la oda del cantante a Marilyn Monroe de 1973 "Candle in the Wind" ya estaba "siendo ampliamente tocada y cantada en toda la nación". Su interpretación sería "imaginativa y generosa para los millones de personas que se sienten personalmente afligidas".

Añadió que si las letras eran "demasiado sentimentales", no era necesario imprimirlas en el orden del servicio.

No hay detalles de ninguna respuesta del Palacio, pero John siguió interpretando la canción, con una letra revisada y dedicada a la "England's Rose" ("Rosa de Inglaterra", en español). Fue uno de los momentos más conmovedores del funeral, visto por nada menos que 2.500 millones de personas.

La versión reeditada, en la que se lamenta la muerte de una mujer a una edad temprana bajo el despiadado resplandor de la fama, pasó a convertirse en el segundo sencillo físico más vendido de todos los tiempos.

En 2019, John dijo que estaba tan preocupado por equivocarse en la letra al actuar en el funeral que hizo instalar un teleprónter junto al piano.

Con información de Reuters