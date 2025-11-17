Tiene solo 13 materias y ofrece buena salida laboral: así es la carrera "más corta" que ofrece la UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene una gran oferta académica para quienes desean estudiar y entre las carreras más cortas se encuentra la Tecnicatura en Análisis y Gestión de Datos en Organizaciones. Se trata de una carrera de 13 materias, que dura alrededor de dos años y medio y ofrece salida laboral en ámbito público y privado.
Tecnicatura en Análisis y Gestión de Datos en la UBA: de qué se trata la carrera
La Tecnicatura en Análisis y Gestión de Datos en Organizaciones se dicta en la Facultad de Económicas de la UBA y es una buena opción para quienes buscan desarrollarse en organizaciones o empresas del ámbito privado y público. Si bien ninguna carrera asegura que se conseguirá un trabajo bien pago, muchos profesionales logran conseguir sueldos bien remunerados en el sector.
Los técnicos estarán capacitados para colaborar en la gestión de sistema digitales y ayudar en la toma de decisiones de las organizaciones. Además, podrán desarrollar actividades relacionada con la recolección, almacenamiento, gestión y análisis de grandes volúmenes de datos, con el uso de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial.
MÁS INFO
¿Cuál es el plan de estudios de la carrera de Análisis y Gestión de Datos en la UBA?
Desde la UBA explican que la carga horaria total de la carrera es de 1.420 horas. Después de aprobar las seis materias del CBC (Sociedad y Estado, Pensamiento Científico, Álgebra, Análisis Matemático, Economía y Sociología) la carrera durará dos años y medio y tendrá un cuatrimestre más de prácticas profesionales. El detalle del plan de estudios es el siguiente:
Primer año
Primer cuatrimestre
- Análisis Matemático
- Álgebra
- Trabajo y Sociedad
Segundo cuatrimestre
- Estadística Obligatoria
- Fundamentos de Sistemas de Información Digitales
- Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
Segundo año
Tercer cuatrimestre
- Métodos Predictivos para la Gestión
- Diseño y Gestión de Bases de Datos
- Taller de Programación para el Análisis de Datos
Cuarto cuatrimestre
- Soluciones de Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos
- Técnicas de Gestión y Análisis de Datos No Estructurados
- Técnicas de Inteligencia Artificial en Organizaciones
Tercer año
- Prácticas profesionales