Tiene solo 13 materias y ofrece buena salida laboral: así es la carrera "más corta" que ofrece la UBA

Es de las carreras más cortas de la UBA: tiene solo 13 materias y ofrece buena salida laboral

La Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene una gran oferta académica para quienes desean estudiar y entre las carreras más cortas se encuentra la Tecnicatura en Análisis y Gestión de Datos en Organizaciones. Se trata de una carrera de 13 materias, que dura alrededor de dos años y medio y ofrece salida laboral en ámbito público y privado.

Tecnicatura en Análisis y Gestión de Datos en la UBA: de qué se trata la carrera

La Tecnicatura en Análisis y Gestión de Datos en Organizaciones se dicta en la Facultad de Económicas de la UBA y es una buena opción para quienes buscan desarrollarse en organizaciones o empresas del ámbito privado y público. Si bien ninguna carrera asegura que se conseguirá un trabajo bien pago, muchos profesionales logran conseguir sueldos bien remunerados en el sector.

Los ténicos en Análisis de Datos pueden ayudar a organizaciones privadas y públicas a tomar decisiones

Los técnicos estarán capacitados para colaborar en la gestión de sistema digitales y ayudar en la toma de decisiones de las organizaciones. Además, podrán desarrollar actividades relacionada con la recolección, almacenamiento, gestión y análisis de grandes volúmenes de datos, con el uso de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial.

¿Cuál es el plan de estudios de la carrera de Análisis y Gestión de Datos en la UBA?

Desde la UBA explican que la carga horaria total de la carrera es de 1.420 horas. Después de aprobar las seis materias del CBC (Sociedad y Estado, Pensamiento Científico, Álgebra, Análisis Matemático, Economía y Sociología) la carrera durará dos años y medio y tendrá un cuatrimestre más de prácticas profesionales. El detalle del plan de estudios es el siguiente:

Primer año

Primer cuatrimestre

Análisis Matemático

Álgebra

Trabajo y Sociedad

Segundo cuatrimestre

Estadística Obligatoria

Fundamentos de Sistemas de Información Digitales

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión

El técnico en Análisis de Datos tiene solo 13 materias y dura dos años y medio

Segundo año

Tercer cuatrimestre

Métodos Predictivos para la Gestión

Diseño y Gestión de Bases de Datos

Taller de Programación para el Análisis de Datos

Cuarto cuatrimestre

Soluciones de Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos

Técnicas de Gestión y Análisis de Datos No Estructurados

Técnicas de Inteligencia Artificial en Organizaciones

Tercer año