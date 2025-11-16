Es una de las carreras cortas de la UBA: tiene 20 materias y ofrece una gran salida laboral

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrece una gran variedad de opciones para estudiar y entre las más cortas se encuentra la Tecnicatura Universitaria en Anestesia. Se trata de una carrera de 20 materias de grado que dura solo tres años y ofrece una amplia salida laboral en el ámbito de la salud.

Tecnicatura en Anestesia en la UBA: de qué se trata la carrera

La Tecnicatura Universitaria en Anestesia se dicta en la Facultad de Medicina de la UBA y es una excelente opción para quienes desean desarrollarse en el campo de la salud sin tener que dedicarle tantos años de estudio a una carrera larga como lo es Medicina.

La tenicatura en Anestecia tiene cinco materias del CBC y 20 de grado

Desde la UBA, explican que la carrera cuenta con 5 materias del CBC (Trabajo y Sociedad, Pensamiento Científico, Matemática, Física y Biofísica y Química) que se consideran como el primer año de la carrera, y luego otras 20 materias de grado que están estipuladas para cursar inicialmente en un total de cuatro cuatrimestres. Para poder anotarse a cursar la carrera, los alumnos deben haber aprobado todas las materias del Ciclo Básico Común o de UBA XXI.

Esta tecnicatura forma a profesionales capaces de realizar procedimientos técnicos específicos en el área de la anestesiología. Su trabajo radicará en asistir al médico anestesiólogo, y controlar todo lo referente a la aparatología biomédica en relación con este procedimiento fundamental en las operaciones. Si bien ninguna carrera asegura que se conseguirá un trabajo bien pago, hay profesionales que logran conseguir sueldos bien remunerados en el sector.

¿Cuál es el plan de estudios de la carrera de Anestesia en la UBA?