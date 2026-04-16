Un juez critica a Trump por su "descarado" intento de seguir la construcción del salón de baile

FOTO DE ARCHIVO: El salón de baile de la Casa Blanca de Trump en construcción en Washington.

​Un juez federal dictaminó el jueves, una vez más, que el plan del presidente de Estados ‌Unidos, Donald Trump, de ‌construir un salón de baile en la Casa Blanca sin la aprobación del Congreso era ilegal, y lo criticó por afirmar que los requisitos de seguridad nacional exigían que el proyecto siguiera adelante.

En un fallo de 10 páginas, el juez federal de distrito Richard Leon modificó ​la redacción de ⁠una decisión que dictó el 31 de marzo y ‌que ordenó detener la construcción, para hacer frente ⁠a la interpretación "descarada" e "hipócrita" de ⁠Trump y las agencias federales.

El National Trust for Historic Preservation, una organización sin ánimo de lucro encargada por el Congreso ⁠de ayudar a preservar edificios históricos, demandó al ​Gobierno, alegando que Trump se extralimitó ‌en sus competencias cuando demolió ‌el histórico ala este de la Casa Blanca en ⁠octubre y comenzó la construcción del salón de baile de unos 8.360 metros cuadrados, que está costando más de 400 millones de dólares y está financiado por ​donantes corporativos.

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Leon ‌dijo que estaba aclarando el alcance de su orden anterior para detener "la construcción en superficie del salón de baile previsto", pero no la "subterránea de instalaciones de seguridad nacional".

La orden original del juez ⁠del 31 de marzo establecía que gran parte de las obras debían detenerse, pero que los equipos podían continuar con "las obras necesarias para garantizar la seguridad y la protección de la Casa Blanca".

Trump y las agencias federales alegaron entonces en sus escritos judiciales que la excepción de seguridad nacional del ‌juez se aplicaba a todo el proyecto debido a elementos del salón de baile como las columnas resistentes a misiles y el techo a prueba de drones.

El Gobierno de Trump también argumentó que el salón de baile y el ‌búnker militar previsto debajo de él constituyen un "todo único y coherente".

Leon escribió en la orden del jueves que Trump y ‌las agencias federales "ahora ⁠pretenden darle la vuelta a esta excepción e insisten de manera irrazonable en que todo ​el proyecto del salón de baile puede seguir adelante".

"No puedo estar de acuerdo en absoluto", escribió el juez.

Con información de Reuters