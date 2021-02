Uno de los hijos del actor, Federico Díaz Ocampo reveló que Tristán sufrió un paro cardiorrespiratorio y se encuentra internado en terapia intensiva. El cómico está internado en Córdoba hace tiempo y las noticias en torno a su estado de salud no son las mejores.

“Anteayer papá tuvo un paro respiratorio. Durante el parte médico nos dijeron que el marcapasos que tenía empezó a fallar, dejó de bombear el corazón y le tuvieron que hacer electroshock para poder resucitarlo” informó el hijo del artista en diálogo con El espectador por CNN Radio.

"Durante el parte médico nos dijeron que el marcapasos que tenía empezó a fallar, dejó de bombear el corazón y le tuvieron que hacer electroshock para poder resucitarlo. Ahora quedó en terapia intensiva, pero gracias a Dios está un poco mejor”, explicó.

Tristán se encuentra en la Ciudad de Córdoba al cuidado de una de sus hijas, donde se instaló desde principios del año pasado y pese a un cuadro que no es tan optimista, su hijo aseguró que “se encuentra estable”.

“Recién hablé con mi hermana y me dijo que gracias a Dios hoy comió algo, lo que nos da un respiro. Igual no deja de estar la incertidumbre de ver qué pasa”, completó.

Sus antecedentes

En diciembre del 2019 el actor se fracturó la cadera a raíz de una caída y pese a haber sido intervenido quirúrgicamente, no volvió a caminar y su salud se vio muy deteriorada. Desde principios de 2020 está instalado en Córdoba donde inició un tratamiento de rehabilitación y en noviembre fue internado por coronavirus en terapia intermedia.

El problema con Actores

En la misma entrevista, Federico Díaz Ocampo denunció el mal funcionamiento de la Obra Social de Actores (OSA) a partir de que su padre quedó con las piernas inmovilizadas tras la operación de cadera.

"La obra social no se hizo más cargo, nosotros queríamos que lo hagan por los aportes que hizo toda su vida, pero no. Salieron en los medios a decir que ellos dieron lo que tenían que dar, pero el postoperatorio no lo hicieron", insistió.

"Creo que está en quiebra la obra social, no le están dando nada a la gente”, cerró.