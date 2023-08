URGENTE Aumenta el colectivo un 25% y se aplica en breve

Decretaron que el boleto de colectivo subirá un 25%, tras los aumentos del costo de servicio y la última paritaria salarial de los choferes.

El valor del boleto de transporte público se verá incrementado un 25%, según un decreto. Esta suba está directamente relacionada con el aumento de los costos del servicio y la última paritaria salarial de los choferes de colectivos. El aumento impacta en el bolsillo de los pasajeros, ya que deberán abonar un costo más alto de boleto con su tarjeta SUBE. Desde cuándo se aplica.

Dónde y cuándo aumenta el colectivo: el nuevo precio

El aumento de colectivo se aplicará en la ciudad de Neuquén, de acuerdo con la ordenanza 14.421 que fue publicada en el Boletín Oficial local. La medida definió la estructura de costos del servicio de colectivos y se verá reflejada a la hora de pagar el boleto cuando se cumpla un requisito fundamental.

Este cambio se aplicará cuando Nación Servicios SA actualice los valores de la SUBE. Según trascendió, el municipio de Neuquén ya envió toda la documentación para que este cambio se efectivice lo antes posible.

Cuánto costará el colectivo en Neuquén

El nuevo valor del boleto para los habitantes de Neuquén será de $174. "En el caso que los costos o ingresos del sistema presentaran una variación superior al 5%, respecto de la última actualización, las empresas concesionarias y prestadoras, podrán elevar a la Autoridad de Aplicación el pedido de revisión de actualización de la estructura de costos", reza el documento.

Además, el decreto también establece que de ese valor total, las empresas recibirán $165 por cada pasajero transportado. Asimismo, Nación Servicios SA, administradora de SUBE, recibirá $8,42 pesos (un 3% para la red de carga y un 1% por la administración del sistema en la ciudad de Neuquén). Cabe destacar que el IVA no está incluido en estos montos.

La nueva suba se suma a los aumentos que vienen dándose a lo largo y ancho del país, en el marco de la carrera por mantener los precios actualizados frente a la inflación. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se estableció un aumento escalonado ajusto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el pase mínimo subió a $52,96; por su parte, en Salta se determinó un aumento del 80% y en otras provincias y ciudades se evalúa el cambio de tarifas.

Cómo cargar saldo en mi tarjeta SUBE desde el celular

SUBE implementó una opción sumamente práctica para sus usuarios: la posibilidad de cargarle saldo a la tarjeta desde teléfonos celulares. De esta manera, los usuarios del transporte público ya no dependerán de los puestos de carga de saldo para cargar sus tarjetas, sino que podrán hacerlo desde la comodidad de sus hogares. Sin embargo, no todos los celulares cuentan con esta función, sino solo aquellos que tengan NFC (Near Field Communication), una tecnología de corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos.

El paso a paso para cargar saldo en la app Cargar SUBE