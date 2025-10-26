Peajes gratis: hasta que hora están "liberados" este domingo 26 de octubre.

Este domingo 26 de octubre, durante la jornada de Elecciones Legislativas Nacionales, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció que las barreras de los peajes estarán liberadas para incentivar a que los habitantes puedan votar. Sin embargo, a diferencia del transporte público que funcionará gratis durante toda la jornada, los peajes tienen un horario determinado.

El anuncio oficial se hizo por parte de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), que detalló que la medida regirá de 6 a 19 horas, franja horaria en la que se desarrollará la jornada electoral. Durante este rango horario, los autos tendrán permitido circular de forma gratuita y libre por las rutas y autopistas de la provincia.

Pasada esta hora, los peajes volverán a funcionar de manera habitual y todos los automovilistas tendrán que abonar para pasar por la barrera. Sin embargo, durante la jornada electoral, la empresa Aubasa informó que continuará brindando actualizaciones sobre el estado del tránsito a través de sus canales oficiales.

Cómo funciona el transporte público este domingo

La medida, que abarca a colectivos, trenes y subtes, busca facilitar la movilización de todos los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral para que puedan asistir a sus respectivos centros de votación y emitir su sufragio sin impedimentos económicos. Tal como expresó el ministro de Transporte bonaerensee, Martín Marinucci, "el servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades".

El transporte público funcionará además con un servicio especial, apuntado a facilitar el desarrollo de las elecciones. El funcionario concluyó que es una "responsabilidad... garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte".

En la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof estableció mediante la Resolución 231-MTRAGP-2025, la “gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros”. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el servicio de subtes comenzó una hora antes de lo habitual, es decir que todas las líneas están operativas desde las 7.