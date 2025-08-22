Sorpresa por el anuncio de corte de tránsito en la Ciudad el fin de semana.

Este fin de semana se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los 21k, la prueba atlética más convocante de Latinoamérica, y habrá cortes programados que afectarán al tránsito en el barrio de Palermo y en el centro. Como quedará el mapa de cortes para moverse en la Ciudad este sábado y domingo.

Los 21k de Buenos Aires, la prueba atlética más convocante de Latinoamérica, largará este domingo a las 8 en la Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en el barrio de Palermo. Este año, la maratón cuenta con más de 27 mil inscriptos en un circuito que atraviesa los barrios de Palermo, el norte y el centro de la Ciudad hasta emprender el retorno al punto de partida. Participará el recordman de 21k, el ugandés Jacob Kiplimo, y otros siete atletas que corren por debajo de la hora.

Jorge Macri con uno de los atletas internacionales que participarán en los 21k de Buenos Aires.

“Esta carrera es una forma más de mostrarle la Ciudad al mundo. Buenos Aires respira deporte en cada rincón, por eso fuimos elegidos para ser la Capital Mundial del Deporte en 2027”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la Expo Running que estará hasta mañana en el Parque Sarmiento. En el domo itinerante que la Ciudad inauguró en la Expo Running, Jorge Macri conversó con los atletas kenianos Vincent Nyamongo, Jesca Chelangat y Maurine Jemutai Toroitich, y con el ugandés Jacob Kiplimo, las grandes figuras internacionales de la competencia. Los 21k también constituyen la antesala del Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires que se disputará el domingo 21 de septiembre y celebrará su 41° aniversario.

El mapa de los cortes de tránsito

desde Av. Pres. Figueroa Alcorta, entre avenida Dorrego y La Pampa, por Av. Pres. Figueroa Alcorta, avenida del Libertador, Carlos Pellegrini, avenida Corrientes, avenida Leandro N. Alem Sur (sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), avenida Rivadavia, avenida Pres. Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini, Bernardo de Irigoyen, avenida Belgrano, avenida Pres. Julio A. Roca, avenida Hipolito Yrigoyen, avenida Paseo Colón Sur (sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), avenida Independencia, avenida 9 de Julio (sentido norte, sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), Arroyo, Carlos Pellegrini, avenida del Libertador, avenida Sarmiento, Av. Pres. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida, y cortes totales, momentáneos y sucesivos de las calles transversales a la hora del paso de los participantes. Horario: Domingo de 8 a 12. Corte total de la bajada de la autopista Illia en Dorrego y en Lugones. Horario domingo de 5 a 12.