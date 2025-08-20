Está la casa de Perón y un castillo lleno de reliquias: la escapada ideal para hacer en el día, a una hora de Buenos Aires

La escapada ideal para disfrutar de un fin de semana y queda a tan solo una hora de Capital Federal.

La provincia de Buenos Aires tiene un sinfín de destinos turísticos para poder disfrutar de una escapada durante un fin de semana. En uno de ellos, reina la tranquilidad y tiene la particularidad de que está la casa de Perón y un castillo repleto de antigüedades a una hora de Capital Federal.

A tan solo 45 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la localidad bonaerense de San Vicente se presenta como un destino perfecto para una escapada de un día. Este pintoresco municipio combina historia, arquitectura y naturaleza en un entorno rural que invita a desconectar del bullicio urbano. Entre sus principales atractivos se destacan la Casa de Perón, el Castillo Guerrero y la Capilla Santa Clara de Asís, cada uno con su propio relato que enriquece el patrimonio bonaerense.

Qué hacer en San Vicente

Dónde queda la Quinta de Perón

La Quinta de Perón, también conocida como Museo Histórico Provincial "17 de Octubre", fue adquirida por el presidente en 1946 junto a su esposa Eva Duarte. Este predio de 19 hectáreas alberga una vasta colección de objetos y documentos que narran la historia de la Argentina entre 1945 y 1955. Destacan la Casa Principal, el Torreón, el Tren Presidencial y el Mausoleo donde descansan los restos del General Perón.

Dónde queda el Castillo Guerrero

A pocos kilómetros, en Domselaar, se encuentra el Castillo Guerrero, una mansión de estilo francés del siglo XIX que perteneció a Felicitas Guerrero, una de las mujeres más adineradas de la época. El lugar conserva reliquias originales, como su vestimenta y objetos personales, que permiten adentrarse en la vida de la alta sociedad argentina del siglo XIX.

Dónde queda la Capilla Santa Clara de Asís

Por último, la Capilla Santa Clara de Asís, construida en 1875 por el arquitecto sueco C. Kihlberg, es otro de los tesoros de San Vicente. También está ubicada en el pueblo de Domselaar y esta iglesia de una sola nave y torre de campanario central fue rematada en 1881 debido a una hipoteca impaga, pero afortunadamente fue donada al pueblo y hoy es Monumento Histórico Provincial.

Con estos tres destinos, San Vicente ofrece una combinación única de historia, cultura y belleza arquitectónica, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes buscan una escapada enriquecedora a poca distancia de Buenos Aires.