15 datos que casi nadie conoce de los seguros de autos para evitar errores y estafas

Los datos claves de los seguros de autos para evitar estafas.

Alrededor de los seguros de auto circulan mitos que, ante un accidente, pueden costarte muy caro. Muchos conductores contratan la póliza solo por obligación legal, pero desconocen la "letra chica" que define si la empresa paga o no.

"Entender las coberturas es clave para evitar confusiones. Creencias como que no hace falta denunciar un daño menor pueden generar problemas graves después", explica Mariel Chappa, de Riesgos Patrimoniales de La Segunda Seguros.

A continuación, derribamos los 15 mitos y verdades más comunes para que no te lleves sorpresas:

Los mitos que pueden dejarte sin cobertura

"En un choque siempre paga el que pega de atrás": FALSO. Aunque se presume responsabilidad por no mantener distancia, la aseguradora analiza la dinámica completa. No es una regla absoluta.

"Si voy a 140 km/h en zona de 130 y choco, el seguro me cubre": FALSO. Si se violan las normas de tránsito (como el exceso de velocidad), la compañía puede rechazar el siniestro.

"Si no denuncio en 72 horas, pierdo todo": FALSO. Hay que hacerlo lo antes posible, pero la demora no implica una pérdida automática. Se evalúa cada caso.

"Si es un rayón, arreglamos entre nosotros": FALSO. Error grave. Si aceptás la culpa o arreglás "por afuera", le quitás a la aseguradora la potestad de decidir. Además, el tercero podría reclamarte dos veces.

"Si me roban, me pagan lo que me costó el auto": FALSO. Se paga el valor de mercado al momento del robo, según lo estipulado en la póliza.

¿Qué pasa con el conductor y el vehículo?

"Si presto el auto y chocan, no me cubren": FALSO. Mientras quien maneje tenga licencia habilitante, la cobertura está vigente.

"El seguro cubre aunque no tenga la VTV": VERDADERO. En general, la falta de oblea no anula la cobertura, a menos que se demuestre que el mal estado del auto causó el choque.

"Las aseguradoras investigan más a los jóvenes": FALSO. Si tienen registro, el proceso es igual para todos.

"Las mujeres chocan más": FALSO. Las estadísticas indican que los hombres registran más siniestros; las mujeres suelen ser más cautas al volante.

Mariel Chappa, de Riesgos Patrimoniales de La Segunda Seguros.

Situaciones especiales: Rotondas, inundaciones y garages

"En la rotonda siempre tengo la culpa si choco": FALSO. Si bien quien circula por dentro tiene prioridad, cada caso se analiza por separado.

"Si el auto está guardado y no lo uso, no necesito seguro": FALSO. Existen seguros de "casco" (robo o incendio) para autos parados. Pero ojo: si decidís sacarlo a la calle, sí o sí debés sumar la Responsabilidad Civil.

"Si me chocan en un valet parking, el lugar responde": VERDADERO. Estos locales deben tener seguros específicos para los autos bajo su custodia.

"Si se inunda por la lluvia, estoy cubierto": DEPENDE. Solo si tu póliza especifica daños por inundación. No todos los "terceros completo" lo incluyen.

Ante cualquier incidente, por mínimo que sea, hacé la denuncia. Según indican desde La Segunda Seguros, dejar constancia del hecho evita reclamos duplicados y permite que la compañía te defienda correctamente.