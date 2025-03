Murió el baby shower: la nueva tendencia para festejar la llegada de un bebé en Argentina.

El Baby Shower es una costumbre de Estados Unidos que en los últimos años empezó a realizarse en Argentina a modo de "celebrar" la llegada próxima de un bebé. En este evento, los invitados le dan regalos a los futuros padres y comparten una reunión, sin embargo, en la mayoría de los casos, los padres tenían que organizar la fiesta y sumarse una carga, motivo por el que muchas personas lo descartaban.

Ahora, a través de las redes sociales, se pudo moda otra tendencia que también celebra la llegada del bebé pero libera a los padres del peso de organizar todo. Precisamente, esta se realiza una vez que el bebé ya nació y, luego de un tiempo prudencial, un grupo de amigos cercanos se cargan "la tarea" al hombro.

En lugar de reunirse en un espacio con la mujer embarazada y hacer una suerte de reunión en donde los padres tienen que organizar todo, esta nueva tendencia consiste en ayudar y acompañar a los padres una vez que su bebé ya nació. Como los padres están enfocados al 100% en el cuidado del recién nacido, un grupo de amigos se organiza y van a la casa para ayudarlos con las tareas del hogar.

Lo bueno de esta nueva tendencia es que desliga a los padres de responsabilidad y que cada grupo de amigos puede personalizar según las necesidades de los padres. Por ejemplo, algunos pueden ir a limpiar la casa y otros a cocinarles para ayudarlos a mantener el orden y tener comida casera y nutritiva sin esforzarse.

¿Qué es un parto energético y por qué no se recomienda que las mujeres lo repliquen?

Los avances de la tecnología permiten que se reduzcan los riesgos que una mujer puede llegar a afrontar al momento de dar a luz un bebé, debido a que los hospitales cuentan con equipos complejos y personal capacitado para llevar a cabo la tarea a la perfección. Aunque hay técnicas alternativas que buscan salirse del modelo tradicional, como es el caso del parto energético.

Hay una serie de cuidados que los profesionales de la salud aplican al momento de llevar a cabo un parto, y es por ello que la concurrencia a un hospital es la manera más segura de afrontar este ciclo de la vida. Sin embargo, hay creencias que invitan a repensar la llegada de un hijo y deciden que sea de una forma más natural. Una que permita un mayor contacto con la naturaleza.

"Ahora está de moda el parto energético", expresó Lamayaquehabla, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El video compartido en redes sociales muestra cómo un grupo de personas hace un hueco en la tierra, una mujer embarazada se acuesta dentro y comienza a ser cubierta con los sedimentos que habían sido removidos.

"¿Alguna vez has querido volver a tu raíz? En esta terapia ancestral podrás enterrarte en la tierra para liberar energías estancadas y experimentar un parto energético profundo. Además de conectar con tus raíces femeninas, sanar memorias y reconocerte como hija de la Pacha mama", expresa la mujer que grabó el video. Esto provocó una serie de comentarios que pusieron en duda la efectividad del proceso.

"Me dio claustrofobia. Esto no puede ser normal", expresó una mujer. "En la playa uno se puede enterar con la arena y es gratis", agregó un hombre. "Nos hemos alejado tanto de la naturaleza que no entendemos que la tierra nos cura. Los que tengan duda, pónganse una piedra de río en algún malestar que tengan en el cuerpo y sentirán alguna reacción", señaló un tercero, que generó más polémica.