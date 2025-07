El "Honey Blonde" es el tono de rubio que será furor en 2026.

El mundo de la moda y la belleza siempre está en constante evolución, y el cabello no es la excepción. Para 2026, un tono de rubio en particular promete dominar las tendencias: el Old Money Honey Blonde. Este color combina matices dorados, beige y miel para lograr un efecto natural y lujoso que evoca el glamour silencioso del estilo Old Money.

Este tono se caracteriza por su apariencia sutil y texturada, que aporta brillo y movimiento visual al pelo sin parecer teñido. Es elegante pero sin ostentación, sofisticado pero relajado, perfecto para aquellos que buscan un look chic sin demasiado esfuerzo. Además, es un color de bajo mantenimiento, ya que no exige retoques constantes ni baños de luz frecuentes

Cuándo es recomendable hacerse el Old Money Honey Blonde

El Old Money Honey Blonde se adapta mejor a bases castañas claras, rubias oscuras o rubios naturales que ya tengan calidez. Esto permite alcanzar la tonalidad deseada sin una decoloración agresiva, lo que no solo cuida la fibra capilar sino que también baja el mantenimiento.

En cuanto a las texturas, este tono funciona especialmente bien en pelos con ondas suaves o ligeros movimientos naturales. La textura permite que los reflejos beige, miel y dorados se vean con más contraste y luminosidad, aportando volumen visual. En tipos de pelo lacio, el resultado también puede ser armónico, aunque conviene sumar técnicas como el balayage o el face framing para evitar que el color se vea plano.

El Honey Blonde es un rubio muy natural, sencillo y elegante que se adapta a cualquier tipo de pelo.

Para mantener el color, es importante usar shampoos sin sulfato diseñados para pelo teñido, incorporar mascarillas nutritivas una vez por semana y aplicar protector térmico antes de usar herramientas de calor. Un gloss o baño de brillo entre coloraciones también puede ayudar a mantener el color vibrante. Este rubio ya conquistó a las famosas Gigi Hadid, Sofía Richie, Rosie Huntington-Whiteley y Jennifer Aniston, quienes lucen una luminosidad sutil que realza sus facciones sin imponerse, y una estética que comunica elegancia sin esfuerzo.