Toasty makeup: la tendencia en maquillaje para los días soleados.

Con la llegada de la primavera, los días soleados invitan a renovar el maquillaje y apostar por looks más frescos y radiantes. En este marco surge el Toasty makeup, una tendencia que se volvió viral y que propone un estilo cálido, luminoso y acogedor, inspirado en los tonos tierra, bronce y durazno. Su objetivo es recrear el efecto sunkissed, como si la piel hubiera sido suavemente besada por el sol. Recrear este maquillaje es sencillo y requiere solo algunos pasos.

El paso a paso para hacer el Toasty makeup

El primer paso es preparar la piel, limpiando el rostro con un gel o agua micelar e hidratando con una crema ligera para asegurar un acabado luminoso. Luego, se aplica base y corrector para unificar el tono y cubrir imperfecciones, prestando especial atención a la zona del lagrimal y bajo el delineado para iluminar la mirada.

El siguiente paso es aportar dimensión con contorno en pómulos, frente, nariz y párpados, difuminando bien para un efecto natural. Para reforzar el estilo bronceado, se suma rubor en pómulos y frente, logrando un acabado saludable característico del Toasty makeup.

El Toasty makeup logra un efecto dorado sobre la piel.

La mirada cobra protagonismo con un delineado suave en la parte inferior del ojo, acompañado de máscara de pestañas para dar profundidad. Finalmente, el iluminador en párpados y puntos clave del rostro añade brillo y calidez, mientras que un gloss en los labios aporta frescura y un toque jugoso.

El Toasty makeup es ideal para los días cálidos porque combina sencillez con un efecto sofisticado y favorecedor, adaptándose a cualquier ocasión, desde una salida casual hasta un evento al aire libre. Una apuesta perfecta para llevar el verano en el rostro.