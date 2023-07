Zaira Nara volvió al país y habló de la salud de Wanda Nara: "Incertidumbre"

La modelo regresó de urgencia desde España preocupada por el estado de su hermana. Zaira tuvo un breve intercambio con la prensa y apuntó contra Jorge Lanata.

La salud de Wanda Nara se convirtió en una de los temas más relevantes de los medios de comunicación desde el pasado jueves que se supo que la conductora de MasterChef estaba internada en el Sanatorio Los Arcos. La esposa de Mauro Icardi manejó el tema con un total hermetismo y recién habló a respecto este lunes. Mientras tanto, parte de su familia, como el padre de sus hijos Maxi López y su hermana Zaira regresaron al país para apoyar a la empresaria.

"Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía", apuntó", sostuvo Wanda en un descargo que compartió el Instagram. El posteo estaba dirigido a Jorge Lanata, quien afirmó que la empresaria tenía leucemia.

En ese contexto, varios móviles se apostaron en el aeropuerto de Ezeiza a la espera del arribo de Zaira, quien regresó este lunes de un viaje por España. “Vine un poco por toda esta incertidumbre que hay, que a la distancia se hace todavía mucho más difícil”, comentó, en diálogo con Intrusos.

La modelo también criticó la forma en que se manejo el tema en algunos medios, y que tuvo a Lanata como el peor ejemplo. “Se dicen un montón de cosas de más que son de más. Me parece que en estos casos está bueno que se pongan en la situación del otro”, remarcó.

No obstante, ante las repreguntas de los periodistas, la menor de las Nara subrayó que no iba a dar detalles sobre el estado de salud Wanda. “No hablo más del tema, me pare a hablarle porque vinieron hasta acá. No hablo más del tema, gracias”, subrayó antes de despedirse.

Por su parte, la conductora afirmó que está a la espera de una serie de exámenes médicos, cuyos resultados guardara en su intimidad para resguardar a sus cinco hijos. "Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos", sostuvo Wanda.

Wanda Nara rompió el silencio en Corta por Lozano

En el medio de la incertidumbre por su estado de salud, Telefe adelantó la semana pasada que este lunes se iba a trasmitir un mano a mano entre Wanda Nara y Verónica Lozano. El anuncio despertó algunas críticas por lo que la conductora salió a aclarar los detalles de la entrevista.

“Quería contarte que este lunes tenemos nota con Wanda Nara. Un diván hermoso con Wanda en el que vamos a hablar de todo”, arrancó diciendo Lozano y agregó un comentario sobre el estado de salud de la conductora de Masterchef. “Si bien sabemos que está atravesando momentos complejos en relación a su salud, elegimos ser discretos hasta que ella no hable al respecto”, destacó la mujer del Corcho Rodríguez. Además, precisó que el reportaje se produjo hace 10 días, cuando sus problemas de salud se desconocían y se emitió con la autorización de Nara



La flamante figura de canal se sentó en el diván de Vero y a lo largo de la charla repasó varios tópicos sobre su vida. Por ejemplo, su inexperiencia en la terapia, la relación de sus cinco hijos y su vínculo y convivencia con Mauro Icardi. Además, no pudo contener las lágrimas con la sorpresa que le preparó la producción de Lozano.

"No soy de ir al psicólogo, no tengo tiempo", reveló la empresario. Luego, contó que la emociona lo unidos que son sus hijos. "Reto a uno y lloran los cinco", graficó. Minutos más tarde, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella le enviaron saludos a través de un video que provocó el llanto de la modelo.

Después llegó el momento de hablar de su relación con Mauro Icardi, con quien atravesó varios crisis en el último año. "Mauro tenía muy clara la idea de que quería tener una gran familia, él mismo me lo dijo y al poco tiempo nos casamos", reveló. También reveló cómo es la convivencia con el futbolista: "Mauro tiene todos los toc, muy ordenado en todas las cosas, es prolijo y cada día me sorprende".