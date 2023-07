La tajante decisión de Zaira Nara tras el drama de salud de Wanda Nara: "Me lo pidió"

La conductora de televisión hizo un especial pedido por la salud de su hermana. Zaira Nara se mostró preocupada por la intimidad de Wanda Nara.

Zaira Nara intervino en la situación mediática de Wanda Nara respecto a sus complicaciones de salud. Recientemente, se conoció el pedido que la menor de las hermanas hizo para cuidar la intimidad de la conductora de MasterChef en Telefe.

Wanda Nara acudió al Sanatorio Los Arcos la semana pasada por un fuerte dolor abdominal y, tras hacerle estudios, los médicos decidieron que permaneciera internada. Los análisis indicaron que la celebridad de televisión tenía una inflamación en el bazo y los glóbulos blancos más elevados de lo normal, por lo que decidieron dejarla internada. Y si bien fue dada de alta y actualmente se encuentra en su casa, la gravedad de su cuadro de salud aún es una incógnita.

En su visita a América TV, Andrés Nara contó cómo fue el tajante comentario que Zaira le hizo antes de asistir a Polémica en el Bar. "Me pidió que no hable en forma directa, pero yo voy a hablar como padre", soltó Nara padre en diálogo con Marcela Tinayre y el resto de los panelistas. Incluso, tuvo un cruce con Eliana Guercio, que le resaltó. "Sos el papá, sos el que más la tiene que cuidar. Vos sabés que a ellas le hace mal que estés en cualquier programa de televisión". Por su parte, el padre de Wanda y Zaira respondió: "Hablan sin saber, no saben la interna que tengo. Vos no me vas a dar clase de padre, yo separo la parte mediática de la familiar".

Qué dijo Vero Lozano de su entrevista a Wanda Nara

Las especulaciones sobre la supuesta entrevista a Wanda en Cortá por Lozano cuando Verónica Lozano habló al respecto e su cuenta de Twitter. Después de días en lo que se srumoreó que Nara hablaría sobre su salud en el diván del exitoso programa de las tardes de Telefe, Lozano escribió: "Con respecto a la nota que emitiremos el lunes en Cortá por Lozano, con Wanda en el diván, es una nota que pautamos cuando yo fui a Masterchef. Dicha nota la hicimos hace 10 días y saldrá al aire con autorización de Wanda”. De esa manera, dejó en claroq ue Nara no hablará de su salud en el reportaje, ya que la entrevista fue grabada antes de su internación.