Zaira Nara desenmascaró el secreto mejor guardado de Wanda: "La robó"

La famosa modelo apuntó contra su hermana y la expuso delante de las cámaras y todos los participantes de Masterchef.

Zaira Nara expuso a su hermana Wanda y sacó a la luz una gran mentira que la conductora tapó por mucho tiempo. Las reconocidas modelos compartieron un divertido momento en Telefe, pero en un descuido, la menor de las Nara desenmascaró a su consanguínea delante de todos.

Este lunes 29 de mayo, Zaira asistió como invitada sorpresa a Masterchef Argentina, ciclo conducido por Wanda en el prime time nocturno del canal de la familia. La modelo llegó para ayudar a cocinar a su hermana en un desafío que, si salía bien, le brindaría tiempo extra a los cocineros para hacer el desafío del día. Sin embargo, antes de empezar con la receta, la hermana menor mandó al frente a la mayor.

"Wanda es famosa por su torta de manzana, ¿y vos?", le consultó Germán Martitegui a penas la presentó. Entonces, Zaira replicó con rapidez: "Por lo mismo, no sé en que momento Wanda se la adjudicó que era de ella". Atónita, la conductora intentó defenderse al contar que se trataba de una receta familiar, pero su hermana no la dejó avanzar.

Contundente, la dueña de Zaira Beauty aseguró: "La verdad es que me la robó. Ella la hacía para agasajarme a mí, pero la realidad es que era mía. No podía no decir que era así". "Es el único talento de la familia. Ni la torta me dejan, qué es lo único que me sale bien", replicó Wanda indignada ante las burlas del jurado.

Paula Chaves reveló la peor parte de su pelea con Zaira Nara: "Nunca"

Paula Chaves regresó a la televisión y no logró escapar de la polémica. La conductora estará a cargo de Pasaplatos famosos en la pantalla de El Trece y durante las clásicas notas de promoción no consiguió evitar los temas controversiales en los que quedó implicada en las últimas semanas: la supuesta interna con Carina Zampini y la pelea con su amiga Zaira Nara.

"La gente quiere entretenerse en familia: es lo que pasó con Bake off durante la pandemia, que nos reunió a todos frente a la pantalla con un programa lindo, puro, y lo mismo pasa con Pasaplatos", anticipó la esposa de Pedro Alfonso en diálogo con Télam. Esta concurso, que tiene su versión original de lunes a viernes a las 14.30 con conducción de Carina Zampini, en su edición vespertina de dos semanas se propondrá encontrar a "a estrella de la televisión argentina que mejor cocina".

“¿Qué te pasa cuando se dice que te peleaste con Zaira o que te peleaste con La China y que está todo mal?”, indagó el cronista de Implacables. “Ya dije lo que tenía que decir y es una cuestión nuestra, de nuestra intimidad”, afirmó, sin querer entrar en polémicas. “Yo creo que con lo que dije está bien y no quiero seguir ahondando en el tema”, agregó, para terminar lanzando una fuerte frase sobre la posibilidad de reconciliación.

“¿No hay vuelta atrás?”, le preguntó el movilero del ciclo de Susana Roccasalvo y la conductora sentenció: "No, nunca se sabe en la vida". Las modelos iniciaron la amistad hace muchos años, de hecho, la hermana de Wanda Nara es la madrina de Filipa, la hija menor de Chaves. Pero el romance entre Zaira y Facundo Pieres, ex de Paula, generó el distanciamiento.