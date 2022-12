Yanina Latorre volvió a apuntar contra Rial: "Panqueques del espectáculo"

Yanina Latorre habló de la posibilidad de una reconciliación con Jorge Rial y fue lapidaria tanto con el conductor como con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Yanina Latorre reafirmó una vez más su enemistad con Jorge Rial y habló sobre la posibilidad de una reconciliación con el conductor de Argenzuela (C5N). "Esos son los panqueques del espectáculo", disparó la panelista de LAM, molesta ante los comentarios que hizo el periodista en los últimos días sobre ella.

Jorge Rial hizo un mea culpa en los últimos días respecto a la polémica cámara oculta que le hizo a Marcelo Corazza, en la que la producción le pagó a un joven para que tuviera relaciones sexuales con el ganador del primer Gran Hermano y así hacer pública su homosexualidad. Además de reconocer su responsabilidad en el material, el conductor le mandó un saludo a Yanina Latorre, con quien está enfrentado desde hace años.

Y fiel a su estilo, Ángel de Brito pinchó a su panelista para que le respondiera en LAM a Jorge Rial: "Te mandó un saludo, ¿no te conmovió?". "Me estaba cargando. ¿Qué me importa? Chicas, yo no me tiro al piso por un saludo, ni me amigo con alguien por un saludo", respondió con firmeza Yanina Latorre.

"No te estaba cargando. Quiere dar vuelta la página, ¿no?", insistió irónico De Brito. Lejos de mostrarse receptiva, Yanina Latorre recordó: "En la radio lo hizo mierda a Del Moro, me hizo mierda a mí. ¿De qué estamos hablando? ¡Por favor!". Pero el conductor de LAM no se conformó y volvió a pinchar a su panelista para hacerla enojar remarcándole que Rial le había deseado un feliz año y hasta le había dicho "mi amiga Yanina".

"¿Y qué me importa? ¿Vos decís que por eso se me cae la bombacha 'me saludó Rial'? Esos son los panqueques del espectáculo, yo no", replicó ya furiosa Yanina Latorre. De esta forma, la panelista apuntó contra Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, ya que cuando debutaron en Socios del espectáculo tuvieron fuertes cruces con Jorge Rial pero actualmente están en buenos términos, según dejaron saber en varias oportunidades en el último tiempo.

Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli y Estefi Berardi con un exabrupto: "Me la chupás"

"Qué atrevida Marixa Balli diciendo en LAM: 'Ay, en el chat de bienvenida no me saludaste'", comenzó la angelita, muy picante con su nueva compañera de panel en el ciclo que conduce Ángel de Brito. Pero la bailarina no fue la única que recibió palitos por parte de Latorre, que no tuvo reparos en disparar contra Estefanía Berardi: "Y la otra saltando a decir 'ay, a mí sí me saludaste'. Vive pendiente de lo que hago y lo que digo".

Además, Yanina explicó que no suele ser muy activa en los grupos de WhatsApp y detalló por qué: "No hablo porque no confío en nadie. Hace poco una angelita vendió un chat, imaginate". "Yo no confío en nadie y menos en esos grupos, solamente en la gente con código, con los que trabajo hace 7 años... Los nuevos, en nadie, nada", insistió la panelista.

"No saludo, hay días en el que tengo ganas y hay días que no, no sé, no hay una ley. Y si te ofendes, ofendete. Me la chupás dos veces", agregó Yanina Latorre en sus historias de Instagram, muy picante. Para cerrar, la panelista le dejó un mensaje a Berardi por sus constantes cruces, aunque no la mencionó específicamente: "Es difícil laburar con gente que solamente va a trabajar para colgarse de vos porque no tienen contenido, aprendan".