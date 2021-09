Yanina Latorre se la pudrió a Cinthia Fernández tras las elecciones: "Maleducada"

Luego de la pésima elección de Cinthia Fernández, Yanina Latorre la cruzó en LAM y discutieron fuerte. "Esto no es el Bailando, es algo serio", le dijo la panelista a su colega precandidata.

Cinthia Fernández vs. Yanina Latorre en la TV por las elecciones 2021 en Argentina.

Cinthia Fernández y Yanina Latorre se cruzaron muy fuerte en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) luego de la paupérrima performance de la panelista del programa en las elecciones legislativas PASO 2021 en Argentina como precandidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires. "Cuando uno elige un camino político tiene que bancarse la crítica y no estar contestando así, como una maleducada. Una elección y ser candidata no es Bailando por un Sueño, es algo serio", cruzó la ex esposa de Diego Latorre a la modelo de 32 años, quien se presentó por el partido Unite (Vocación Social).

Luego de que el conductor Ángel de Brito introdujera el tema y le cediera la palabra a Cinthia Fernández, comenzó el candente intercambio entre dos de sus panelistas y una discusión que se puso bien picante, fiel al estilo de ambas. Como no superó el 1.5% de los votos exigidos, la influencer no podrá participar en los comicios definitivos del 14 de noviembre de 2021, por lo que sueño de ser diputada deberá aguardar por lo menos dos años más.

Cinthia Fernández vs. Yanina Latorre en LAM por las elecciones

Cinthia Fernández: "Estoy muy contenta. Para mí fue muy buena elección".

Yanina Latorre: "Mmmm...".

Cinthia: "¿No sé qué haces ‘mmm’?".

Yanina: "Tomé mate. Hago ruido, no lo hice por vos...".

Cinthia: "No, hiciste ‘mmm’...".

Yanina: "¡Ay, no te vengas! Una elección y ser candidata no es Bailando por un Sueño, es algo serio".

Cinthia: "Disculpame que te moleste, pero para mí fue un logro. Ya me vengo aguantando un montón de cosas y no tengo ganas de aguantarlas".

Yanina: "No me molesta, pero cuando uno elige un camino político tiene que bancarse la crítica y no estar contestando así, como una maleducada".

Cinthia: "Sí, pero las forreadas no tengo ganas de aguantármelas. Soy libre de opinar, como vos sos libre de opinar...".

Yanina: "Andá a buscar boletas a los colegios".

Cómo le fue a Cinthia Fernández en las elecciones PASO 2021 en Argentina

Si bien superó la cantidad de votos de algunos dirigentes políticos históricos como por ejemplo Guillermo Moreno (del peronismo), Manuela Castañeira o Jorge Altamira (ambos de la Izquierda), la panelista de LAM que se postuló a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires por Unite (Vocación Social) no logró pasar de la primera vuelta. Cinthia Fernández obtuvo más de 90 mil votos que no alcanzaron para que superara el 1.5%, por lo que su 1.10% definitivo no le alcanzó para poder estar otra vez el 14 de noviembre en los comicios generales.