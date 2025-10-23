Yanina Latorre destruyó a Wanda Nara tras los mensajes a Enzo Fernández.

Los supuestos mensajes picantes de Wanda Nara a Enzo Fernández dieron mucho que hablar en los últimos días. La blonda, según dejó entrever Santiago Sposato en A la tarde, le habría escrito al futbolista del Chelsea. "Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés", fue lo que presuntamente le dijo al hombre de la Selección Argentina, en información que también fue compartida por Yanina Latorre.

Lejos de hacerse cargo de estas acusaciones, la mediática lo negó rotundamente, asegurando que no era ninguna "Tatiana", mote que popularizó Martín Cirio para referirse a las personas que se vinculan sentimentalmente con gente que ya está en una relación. En Sálvese Quien Pueda, la esposa de Diego Latorre se hizo eco de esto y le lanzó con munición gruesa al aire.

¿Qué dijo Yanina Latorre de Wanda Nara?

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara.

"Te aseguró Wanda Nara que vos le escribiste un mensaje a Enzo Fernández. Vos trabajas gracias a nosotros, que te hacemos mucha publicidad", apuntó Yanina, furiosa contra la expareja tanto Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante. Además, hizo mención a que la esposa del mediocampista, Valentina Cervantes, es participante del reality que conduce (MasterChef Celebrity) y sin embargo evitó hacer escándalo alguno.

"Valu no está enojada con vos porque le chupas un huevo, es tan grosa que va al programa donde la conductora le mandó un mensaje al marido. Vos sos tan zorra que después subís una fotito de un gol de Enzo", prosiguió, en alusión a la imagen que Wanda Nara compartió en sus redes con el tanto anotado por el campeón del mundo esta tarde en la goleada por 5-1 ante el Ajax, por la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

"¿Yo qué necesidad tengo de hablar sobre vos? Hay cosas mucho más jugosas que vos y Enzo Fernández", sentenció para dar por terminado el asunto.