Yanina Latorre reveló un dato asqueroso sobre Alfa de Gran Hermano: "Cuando te saluda"

Yanina Latorre reveló lo que nadie sabía sobre "Alfa" de Gran Hermano.

Yanina Latorre se hartó de Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), y soltó un dato revelador sobre su persona. La panelista de LAM (América TV) suele manifestar sus opiniones más sinceras, incluso si implica exponer detalles íntimos sobre su vida. Precisamente esto es lo que ocurrió cuando se refirió al hombre de 61 años, a quien vio en persona en reiteradas ocasiones, tras la salida del "hermanito" de la casa más famosa del país.

Yanina entrevistó a "Alfa" varias veces y, además, se cruzaron en diferentes eventos. Durante estas ocasiones, la "angelita" pudo observar un detalle sobre el hombre que le llamó mucho la atención y, cuando le preguntaron por él en su programa de radio en El Observador (FM 107.9), soltó un inesperado comentario.

"'Alfa', al comienzo de Gran Hermano 2022, me caía bien, pero ya no lo soporto. ¡Qué viejo pesado!”, comenzó la panelista de LAM. Acto seguido, sumó un dato que desconcertó a todos sus compañeros: “Además, tiene mal aliento... Ya lo dije muchas veces, pero lo seguiré diciendo. ¡Su aliento es muy fuerte! Te juro... Huele a ajo. Cuando te saluda, te da vuelta”.

Su esposo, Diego, comentó que al menos "el ajo es saludable”, a lo que Yanina le respondió: “Sí, es saludable, pero no para quien está hablando”. Por otro lado, la "angelita" acusó a "Alfa" de tener una confianza excesiva hacia todas las personas que conoce. “Él es amigo de todo el mundo. El otro día vio a Diego y le dijo: ‘Dieguito... vayamos al barco’. ¡Insoportable!”, cerró.

El sincericidio de Yanina Latorre sobre la infidelidad: "Me encantaría"

Recientemente, Yanina estuvo como invitada en Terapia Picante, el ciclo conducido por Alan Parodi en YouTube, programa en el que fue consultada por diferentes temas de su vida personal. Cuando le preguntaron por su matrimonio, dijo que no había sido infiel, pero confesó que le gustaría tener la capacidad de serlo.

"Yo me hago la viva, digo garchar y todo pero soy una pelotuda. Soy de familia tradicional. Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, católica", deslizó la "angelita". En este sentido, aclaró que no es fiel "de buena", sino que no le sale. "No lo digo con orgullo. Me encantaría ser puta pero no le encuentro la vuelta. Después me da culpa. Me encantaría ser puta pero no le encontré la vuelta", bromeó. "Yo si garcho, al otro día quiero que me llames y me digas que me querés un poco. Entonces no puedo buscar un amante", cerró.