Yanina Latorre le frenó el carro a Nazarena Vélez en LAM: "No me grites"

Yanina Latorre protagonizó una feroz pelea con Nazarena Vélez en LAM y terminaron a los gritos.

Yanina Latorre protagonizó un fuerte cruce con Nazarena Vélez en LAM (América TV) mientras discutían sobre el relato de Silvana Flores, excuñada de Sofía Zámolo, quien estuvo como invitada en el programa. En su descargo, la mujer reveló que vivió violencia física y verbal por parte de Sofía y de su hermano, Diego Zámolo, quien entonces era su pareja.

Flores aseguró que Zámolo es una persona "muy agresiva" y que la desalojó de su casa junto a su hija de 4 años, que comparte con Diego. Mientras Yanina y el resto de los panelistas de LAM confiaron en el relato de Silvana, Nazarena se mostró escéptica y se desató una fuerte pelea a los gritos en el set.

"Yo creo que Sofía tiene mucho prejuicio con vos. No te valida como mujer porque no sos como ella", opinó Fernanda Iglesias luego de escuchar la versión de los hechos de Flores. Latorre coincidió y sumó que esa situación es muy triste y que se nota que Sofía la "ningunea" todo el tiempo. Fue entonces cuando Nazarena intervino y saltó a los gritos contra Yanina.

"Bueno claramente se odian, Yani, se odian... ¡¿Vos escuchaste lo que acaba de decir esta señora?! ¡No me vas a decir que no se odian!", exclamó Vélez. "No me grites. Te voy contestar algo: si a vos, sola, arrastrada, conociéndote como sos como madre, te dejan en la calle con tus hijos y con cara de conchuda se aparece tu cuñada a hablar y ningunearte, vos le hubieras contestado cosas peores", le respondió Latorre.



"Yo te voy a decir una cosa, esta es la versión de ella", insistió Nazarena, a lo que Yanina le respondió que "hay un expediente judicial" que confirma todo lo que Silvana denuncia y la acusó de defender a Sofía por el simple hecho de conocerla y porque es famosa.

En su defensa, Nazarena dijo que no la conoce y que apenas la vio dos veces en su vida. "¿Entonces por qué no le creés? Tenés un prejuicio con ella", le respondió Latorre. "Siento que hay mucho odio, cuando hay tanto odio, hay muchas cosas que están mezcladas", sostuvo Nazarena.

"Ella estuvo casado con un borracho y un drogadicto que es un violento, lo único que tenía para darle a la hija era un techo. Y el borracho, drogadicto, violento con Sofía Zámolo y con todos, la dejaron en la calle, eso no se hace con una criatura, porque esa nena es sangre de Sofía. Es una familia. Para mí, primero está el niño", argumentó Yanina. "Odiar es un montón, chicas, está pidiendo lo que le corresponde", concluyó Estefanía Berardi.

La palabra de Sofía Zámolo sobre el escándalo con su cuñada

Por su parte, Sofía Zámolo negó todas estas acusaciones y se negó a hablar con la prensa al respecto. Cuando un periodista de Intrusos (América TV) le preguntó sobre el tema, la modelo expresó: "No puedo hablar más nada de lo que ya hablé. Es la última vez que hablo ante cámaras. Por recomendación de mi abogado, Cristián Cúneo Libarona, no voy a hablar más. Él va a tomar la posta".