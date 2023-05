Yanina Latorre destruyó a Alfa de Gran Hermano por su olor: "Tiene"

La panelista de LAM habló sobre su relación con el exparticipante de reality de Telefe y reveló un detalle desconocido sobre el flamante integrante de Polémica en el bar.

Yanina Latorre no tuvo compasión con Alfa de Gran Hermano.

Yanina Latorre no tuvo compasión con Alfa de Gran Hermano.

Yanina Latorre, fiel a su estilo, disparó munición gruesa contra Alfa de Gran Hermano. La panelista de LAM no suele tener pelos en la lengua y cada vez que tiene un problema con alguien no duda en hacérselo saber en vivo.

La esposa de Diego Latorre habló sobre el exparticipante de reality de Telefe y contó cómo cambió su mirada sobre él en último tiempo. Según, reveló al principio, le parecía simpático. De hecho, Walter "Alfa" Santiago en más de una oportunidad la invitó a su yate para recorrer el delta de Tigre.

No obstante, algo cambió en el último tiempo. La semana pasada, durante su nuevo programa de radio, exteriorizó una opinión filosa del mediático, que se prepara para debutar como panelista en Polémica en el bar. "Yo reconozco que Alfa, cuando empezó Gran Hermano, me caía simpático. Ahora no lo soporto", afirmó.

Además, deschavó el supuesto aroma particular que tiene el concursante más longevo que pasó por la casa más famosa del país. "¡Qué viejo pesado! Además de que tiene mal aliento, ya lo dije varias veces", exclamó, acompañada por su marido Diego Latorre y Gustavo Noriega. A continuación, se compadeció de la bailarina que le toque en el Bailando 2023: "Pobre la bailarina. Muy fuerte el aliento. Te juro, tiene aliento a ajo".

"Cuando te saluda, te voltea. Perdón. No es saludable para el que está hablando con él", reiteró. Por su parte, el exfutbolista contó una anécdota con un colega que tenía un olor extraño: "Tenía un compañero en Cruz Azul que se bañaba con shampoo de ajo".

Luis Ventura desafió a Alfa: "A ver si tiene huevos"

Luis Ventura fue durísimo con Walter "Alfa" Santiago en las horas previas del debut del ex Gran Hermano en Polémica en el bar. "Vamos a ver si tiene huevos para bancar", sostuvo muy picante el presidente de APTRA a Alfa, con quien compartirá canal en solo unos días.

Este lunes 29 de mayo, el ciclo creado por Gerardo Sofovich regresará a la pantalla de América TV, pero con una importante novedad: por primera vez será conducido por una mujer. La elegida es Marcela Tinayre, quien estará acompañada por Chiche Gelblung, Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Gabriel Schultz, Eliana Guercio, Claudio Rico y Alfa.

El histórico compañero de Jorge Rial en Intrusos se quejó por la masiva participación de panelista en la televisión y aseguró le dan espacio a "cualquier boludo que sale de un reality, levanta el dedito y dice cosas sin ninguna preparación". El cronista de LAM le consultó si sus fuertes palabras estaban dirigidas contra Alfa y el periodista no dudó: "Hablo de una cosa genérica. No sé ni quién es Alfa, ni que hace, esa es la verdad. Vamos a ver si tiene huevos para bancar. Porque acá no es solo levantar el dedito o decir ‘pedorro’ todo el tiempo de gente que dice pelotudeces".