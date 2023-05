Marcela Tinayre le bajó los humos a Alfa y lanzó lo que nadie esperaba: "Se lo dije"

Marcela Tinayre, la flamante conductora de Polémica en el Bar, habló sobre la incorporación de Walter "Alfa", exparticipante de Gran Hermano.

Marcela Tinayre rompió el silencio y brindó detalles vinculados a su nuevo proyecto al frente de la conducción de Polémica en el Bar, por América TV. En este contexto, se refirió a las primeras charlas que tuvo con Walter "Alfa" Santiago, el exparticipante de Gran Hermano que será uno de los panelistas de dicho ciclo, y lo chicaneó con una serie de comentarios inesperados.

En diálogo con LAM, programa conducido por Ángel De Brito, Tinayre brindó declaraciones como la flamante conductora de Polémica en el Bar tras la salida de Mariano Iúdica. Allí hizo un recorrido de su equipo de trabajo, se detuvo en "Alfa" y reveló qué fue lo primero que le dijo.

"Cómo le gustan las cámaras a 'Alfa'... se lo dije. Es ideal, sabe de todo, opina", lanzó la hija de Mirtha Legrand. En el panel de LAM se encontraba Coti Romero, la joven correntina que también participó del reality show de Telefe. "¿Cómo pensás que te vas a llevar con 'Alfa'? Porque él tiene comentarios bastantes machistas", preguntó.

"Bueno, cómo se llevará él conmigo entonces. Vamos a ver", retrucó filosa. En última instancia, explicó que no tenían mucho trato porque "es la primera vez que lo veo en mi vida" y reveló cuál fue el primer diálogo entre ambos. "Me dijo 'soy amigo de Juanita'", recordó entre risas desmitiéndolo inmediatamente: "Agarré el teléfono y la llamé. Le dije 'chanta, no sos amigo de Juana'".

Inesperada revelación de Alfa de Gran Hermano sobre Marcela Tinayre: "Se tiene que poner los pantalones"

Walter "Alfa" Santiago se refirió a la situación laboral de Marcela Tinayre luego de los rumores que la acercaban como conductora de un programa de América TV. El ex participante de Gran Hermano que es uno de los confirmados para Bailando por un sueño habló de la nieta de Mirtha Legrand con revelaciones que nadie esperaba.

En diálogo con el móvil de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, "Alfa" dio detalles sobre su incorporación al reality show que va a encabezar Marcelo Tinelli y reveló que podría estar en otro programa de ese canal. "Estamos viendo. Estamos conversando", expresó sobre Polémica en el bar, de donde lo están convocando.

El programa que condujo Mariano Iúdica tendrá una nueva conductora y todo apunta a que sea Marcela Tinayre. Sobre este tema, el ex participante de Gran Hermano se deshizo en elogios: "Es divina. Es el tipo de mujer que a mí me gusta. Es directa, rápida y, si se tiene que poner los pantalones, se los pone".

Cabe recordar que América TV echó a Mariano Iúdica, de acuerdo a la información brindada por Marina Calabró en el ciclo de Jorge Lanata por Radio Mitre. "Mariano no fue convocado para la mesa, preferimos cambiar", le habían revelado a la periodista de espectáculos.