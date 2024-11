¿Por qué no se aconseja barrer de noche y qué vinculación tiene con la mala suerte? Hay una tradición que le recomienda a las personas que lo que no se barrió en el día, se lo haga en la siguiente mañana y no de noche.

29 de noviembre, 2024 | 17.16 Por qué no hay que barrer de noche Hay una serie de creencias que se mantienen en la sociedad por medio del boca a boca y una de ellas se encuentra vinculada con la presencia de mala suerte en la casa en el momento que se decide tomar la escoba para barrer de noche. Se recomienda esperar a la siguiente mañana para limpiar aquello que está sucio. Son varias las tradiciones que circulan. Algunas se encuentran vinculadas con usar canela para atraer la prosperidad al hogar, clavar una tijera en la tierra para frenar la lluvia o voltear un vaso para encontrar aquello que perdimos. Cada una se encuentra relacionada con un problema que debemos resolver o parar mejorar un aspecto de nuestras vidas. Por qué no hay que barrer de noche "¿Alguien sabe por qué supuestamente no hay que barrer de noche ni lavar sábanas los viernes? ¿Alguna bruja por ahí que sepa explicar estas supersticiones?", consultó Ampi, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Una consulta que también fue replicada por otros usuarios en distintas redes sociales y que cuenta con un origen poco claro. Dependiendo la versión que se aborde, se puede apreciar que barrer de noche está vinculado con la magia oscura y las brujas según determinados relatos que provienen desde la edad media. Mientras que en la India se encuentra relacionada con la posibilidad de que una mujer quede soltera y en África se la asocia con la chance de alejar la prosperidad de la casa y sufrir problemas económicos. En tanto que un comentario alejado de la superstición expone que no es aconsejable barrer de noche porque el movimiento de la escoba puede generar que algunas partículas queden suspendidas en el aire y así ingresar en el organismo de las personas al momento del descanso. Lo mejor es hacerlo durante las mañanas o en situaciones donde el tiempo de relajo no esté tan presente. ¿Funciona? Por qué hay que clavar un cuchillo en la tierra y cuándo se hace Otras de las creencias populares que se menciona bastante los días de lluvia es que las personas deben clavar un cuchillo en la tierra para que esta frene su actividad con el paso de los minutos. Una acción que no se la recomienda llevar a cabo con cierta regularidad, debido a que solo tiene que estar reservada para determinados momentos en los cuales su presencia genere un problema bastante grave de resolver. El consejo señala que se debe ir la cocina, tomar una cuchilla de las grandes, salir al jardín o en una maceta con tierra y clavarla. Dependiendo el país, el procedimiento es distinto, ya que en México se suele hacer cuando se están formando nubes de lluvia mientras que en la Argentina se vincula con frenar la caída de agua. MÁS INFO Curiosidades Cuál es la planta que te puede costar años de mala suerte La causa por la cual se lleva adelante este accionar puede estar vinculada con impedir inundaciones de gran cause que podrían poner en riesgo la vida de las personas como también la de los animales. Por otro lado, en las zonas rurales, se pone en marcha con el fin de proteger la cosecha y que no se pierda, debido a que esto significa menos dinero que ingresa para el hogar o la empresa. TWITTER

