El picantísimo palo de Ventura contra Alfa de Gran Hermano: "A ver si tiene huevos"

Luis Ventura destrozó a Alfa en la previa del debut del ex Gran Hermano en Polémica en el bar, que volverá a América TV con la conducción de Marcela Tinayre.

Luis Ventura se despachó durísimo contra Walter "Alfa" Santiago a muy poco del debut del ex Gran Hermano en Polémica en el bar, por la pantalla de América TV. "Vamos a ver si tiene huevos para bancar", atendió muy picante el presidente de APTRA a Alfa, con quien compartirá canal en solo unos días.

Este lunes 29 de mayo, Polémica en el bar regresará a la pantalla de América TV. Pero el ya tradicional ciclo de debate y actualidad tendrá una novedad saliente en sus 60 años de historia: por primera vez será conducido por una mujer. La elegida para lo que promete ser algo histórico es nada menos que Marcela Tinayre. Claro que la hija de Mirtha Legrand no estará sola en el programa que popularizó a Gerardo Sofovich, sino que estará acompañada por Chiche Gelblung, Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Gabriel Schultz, Eliana Guercio, Claudio Rico y Alfa, el flamante ex Gran Hermano.

Precisamente este último fue protagonista de un tira y afloje en el canal, ya que se rumoreaba que Marcelo Tinelli lo quería para el Bailando. Pero también hay figuras de América que dejaron bien en claro su escepticismo respecto a la llegada del polémico ex Gran Hermano. Tal fue el caso de Luis Ventura, que despotricó con dureza contra los panelistas en general y contra Alfa en particular.

Es que al presidente de APTRA le consultaron desde LAM por la polémica que se genera cuando fracasa alguna ficción nacional, algo que no sucede cuando al que le va mal es a un ciclo periodístico o de entretenimiento. "A mí me parece que hay demasiado tiraculos en el medio, los tipos que están pendientes de ver a quién le va mal", comenzó muy picante Ventura.

"El crecimiento de la 'patria panelista' que te llena de gente que alegremente te tira cualquier comentario sin ningún análisis del medio y un montón de cosas que un periodista no lo haría", siguió filoso el mandamás de APTRA. En ese sentido, Ventura aseguró que eso lo que haces es "menoscabar" el trabajo de aquellos que se preparan. Durísimo, agregó: "A mí me ponés un panelista y le paso un tractor por la espalda. ¿Sabés por qué? Porque yo tengo una preparación, como la tienen algunos periodistas y colegas que respeto y quiero, pero son los menos".

El palo contra Alfa

Luego de que el histórico compañero de Jorge Rial en Intrusos asegurara que "cualquier boludo que sale de un reality, levanta el dedito y dice cosas sin ninguna preparación", el cronista de LAM le consultó si sus fuertes palabras estaban dirigidas contra Alfa y Ventura no dudó: "Hablo de una cosa genérica. No sé ni quién es Alfa, ni que hace, esa es la verdad". "Vamos a ver si tiene huevos para bancar. Porque acá no es solo levantar el dedito o decir ‘pedorro’ todo el tiempo de gente que dice pelotudeces", concluyó Luis Ventura muy filoso.