Yanina Latorre cruzó a Guillermina Valdés por su opinión sobre la China Suárez: "Te va a dejar de gustar"

La panelista no perdonó a la jurado de Showmatch por su apoyo a la actriz y fue fulminante. Yanina Latorre demostró una vez más sus sentimientos por la China Suárez.

Yanina Latorre arremetió contra Guillermina Valdés por la opinión de la actriz ante el escándalo protagonizado por Wanda Nara, "La China" Suárez y Mauro Icardi. En su descargo, la panelista de Los Ángeles de la Mañana hizo alusión a que la esposa de Marcelo Tinelli defendió a Suárez y lanzó un fuerte comentario al respecto.

“Ella es libre y está muy bien. Todos somos libres y tenemos consecuencias de nuestros actos. Pero no hay que juzgar a nadie”, expresó la expareja de Sebastián Ortega, en alusión a los mensajes que "La China" Suárez intercambió con Mauro Icardi, y se posicionó del lado de la actriz. Y agregó: “Es muy difícil ponerse de un lado o del otro. La conozco a 'La China', la conozco a Wanda, muy por encima a las dos. No soy amiga de ninguna de las dos y no tengo una opinión formada sobre ellas porque no las conozco”.

“El que estaba casado era Mauro, no 'La China'. Pero uno actúa en la vida como le parece y no lo podés juzgar. 'La China' es 'La China'. Tiene su modo, su forma. No sé qué le pasa a ella”, sostuvo Valdés. Por su parte, Latorre respondió: “'La China' es libre mientras no se meta con Marcelo Tinelli. Ahí te va a dejar de gustar que sea tan libre. 'La China 'se metió con un tipo casado. ¡Siempre hace lo mismo! Ella sabía claramente que Mauro no estaba separado”.

El descargo de "La China" Suárez en medio del escándalo

En un posteo que hizo en sus redes sociales, "La China" Suárez se defendió de las acusaciones que recibió tras la historia posteada por Wanda Nara. "Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencias”, comenzó.

“Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, siguió y agregó: “Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados. Repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad, me jugó en contra”.