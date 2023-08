Ximena Capristo se cansó y dijo lo que nadie sabe de Paula Cháves: "Se pelearon"

Ximena Capristo ventiló detalles impensados que expusieron una interna con Paula Cháves, quien fue su amiga. La revelación en LAM.

Ximena Capristo lanzó duras declaraciones sobre Paula Cháves con revelaciones que pocas personas sabían. Ambas fueron amigas tiempo atrás, pero por cuestiones que la panelista de LAM consideró "raras" se distanciaron y ahora ventiló todos los detalles que también tienen a Pedro Alfonso como protagonista.

"No me gusta cuando me preguntan si me arreglé con Paula porque en realidad no es que me peleé con ella, ellos se pelearon con nosotros. Esa es la diferencia", indicó en el programa conducido por Ángel De Brito en América TV. La modelo también recordó que Gustavo Conti, su pareja, también sintió lo mismo de parte de Pedro Alfonso".

"Empezaron a surgir cosas que no entendíamos. Cosas raras. Gus hizo toda la gira con Pedro, él venía la verdad que muy mal, no me gustaba verlo así. No entendía por qué Pedro no le hablaba. Ni siquiera le dirigía la palabra en el escenario", dijo lamentándose por esta actitud. A pesar de eso, se deshizo en elogios hacia el actor y exproductor de Marcelo Tinelli: "Pedro es un pibe espectacular, súper respetuoso, amoroso y me consta lo que lo quiere a Gustavo".

A pesar de que tenían una muy buena relación, la amistad se rompió con el tiempo, por ende, Ximena y Gustavo ya ni siquiera se hablan con Pedro y Paula. "Lo tomamos como algo personal porque ellos eran amigos. El bolonqui que empezó en la gira... se llevaban bien hasta ese momento. Igual a mi me parece que los chicos han cambiado mucho con los años. No sé si se la creyeron, pero como que ellos son diferentes", sentenció.

Paula Chaves sorprendió al revelar la verdad de su alejamiento de Zaira Nara: "Nunca más"

Paula Chaves habló de nuevo sobre su vínculo con Zaira Nara y fue más tajante que nunca al respecto, cansada de las especulaciones. La madre de los hijos de Pedro Alfonso dio a conocer la verdad de su vínculo con la hermana menor de Wanda Nara después de los rumores de alejamiento por el noviazgo de la conductora con Facundo Pieres, ex de Chaves.

La exparticipante de Bailando por un sueño respondió a varias de las consultas de sus millones de seguidores en sus historias de Instagram y una de ellas fue direccionada a su relación con Nara. Las conductoras de TV ha sido mejores amigas durante años y, de hecho, Zaira es madrina de Filipa, la hija menor de Chaves y Pedro Alfonso.

"¿Nunca más hablaron con Zaira? ¿Es la madrina de Fili?", preguntó un seguidor de la exconductora de ciclos como Este es el show y Bake Off Argentina. "La vida misma. Las relaciones cambian y ningún título debe atarte a ninguna persona. Está todo bien. Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía", sentenció sin tapujos la modelo y así puso fin a los rumores que indicaban una posible reconciliación entre las amigas.