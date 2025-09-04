Wanda Nara y Maxi López.

Wanda Nara y Maxi López supieron ser antaño una de las parejas más mediáticas en la Argentina, aunque aún más mediática fue su separación y los motivos de la misma, con Mauro Icardi como el tercero en discordia. Mucha agua ha pasado ya debajo del puente y hoy la realidad es distinta: en pos de un mejor bienestar para Valentino, Constantino y Benedicto, han llevado su relación como padres al terreno de la paz. Y pronto sumarán un capítulo que los podría acercar aún más.

Según lo revelado por Daniel Fava en el programa A la Tarde, el exfutbolista se ha comprometido de palabra para participar en MasterChef Celebrity, que tendrá como conductora a su ex-esposa. "Se acaba de confirmar, vamos a ver con la sartén en la mano a Maxi López en MasterChef", aseguró el panelista. Carmela Bárbaro, en tanto, teorizó: "Yo creo que él va a aprovechar el programa para contar su verdad, su versión".

Wanda Nara conducirá esta nueva edición de MasterChef Celebrity.

¿Qué otros famosos estarán en MasterChef?

Son muchas las grandes personalidades de la televisión argentina que ya han confirmado su presencia en el certamen, que atravesará su cuarta temporada si no contamos a "La Revancha", que en 2022 vio como su ganadora a Sofía Pachano. Entre los que ya habrían firmado contrato están Cachete Sierra, Emmanuel Horvilleur, Emilia Attias, Leandro Leunis, Luis Ventura, Pablo Lescano, Sofi Martínez y Valeria Mazza. La Joaqui inicialmente había dado el "sí", pero ha trascendido que podría bajarse por compromisos laborales.

Lucila "La Tora" Villar, exparticipante de Gran Hermano y con gran exposición en la pantalla de Telefé desde que salió de la casa más famosa del país, también podría ponerse el delantal blanco. Evangelina Anderson, expareja de Martín Demichelis, es otra de las grandes figuras que podrían tener las hornallas que supieron ser pico de rating en más de una oportunidad.