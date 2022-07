Wanda Nara le hizo frente a las críticas por su cuerpo: "Me la paso comiendo polenta"

Wanda Nara respondió a las críticas por su cuerpo que recibió en redes sociales luego de la filtración de sus fotos en traje de baño.

Wanda Nara publicó un descargo en sus redes sociales tras las fuertes críticas que recibió por su cuerpo luego de que se filtraran fotos suyas en la playa. En este momento, la empresaria está de vacaciones en Ibiza, España, con su hermana Zaira Nara. Sin embargo, pasó un duro momento después de que los paparazzis la fotografiaran en traje de baño y cientos de usuarios en Internet criticaran su figura.

Estas críticas vinieron especialmente por el lado de que, según varios, Wanda photoshopea las fotos que sube a sus redes para parecer más delgada. Lejos de negarlo, la esposa de Mauro Icardi le hizo frente a las críticas con un potente descargo.

"Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de Covid no subía fotos arruinada en la cama", comenzó la modelo.

Historia subida por Wanda Nara a su Instagram.

Wanda destacó que "todos ponemos la foto comiendo sushi o un balcón con buena vista", en el sentido de que todos eligen qué parte de sus vidas mostrar en redes y no por eso deja de ser un recorte de la realidad. "Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca pero no son muy instagrameables, como también mis hijas lloran y tampoco las subo así. Espero a que estén de buen humor para hacerles una foto... en fin", sumó.

"El retoque puede beneficiar o perjudicar. Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. Sí, tengo celulitis como todas tenemos también acné, y en verano raíces porque descanso de la tintura. En fin, soy real. Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes", concluyó la mediática.

Las fuertes críticas de Cinthia Fernández hacia Wanda Nara

Cinthia Fernández publicó en su cuenta de Twitter las fotos de Wanda Nara en la playa y soltó una fuerte crítica hacia la empresaria, acusándola de no mostrarse genuina en redes sociales y de editar sus fotos. Rápidamente, cientos de usuarios, especialmente mujeres, le respondieron furiosas por su actitud.

"Con el carisma que tiene Wanda y la simpatía que maneja con las mujeres, ¿por qué no se muestra tal cual es? Real, y no sin esa batería de filtros que se pone. Daría un buen mensaje", twitteó la panelista.

Varias mujeres de la plataforma le dejaron comentarios de indignación. "Ay, ¡que raro Cinthia criticando como actúa una mujer!", le respondió una usuaria. "Otra vez juzgando a una mujer. Cada una se muestra como quiere", opinó otra, mientras otra le remarcó: "Porque la que maneja un Lamboghini en París y se creó su propio imperio, puede hacer lo que quiere. Y la que le gustaría estar en su lugar, critica".