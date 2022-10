Wanda Nara invitó a una participante de ¿Quién es la Máscara? a "agarrarse de las mechas"

La jurado del programa se mostró muy picante con una de las concursantes más queridas del ciclo de Telefe.

Wanda Nara invitó a una participante de ¿Quién es la Máscara? a "agarrarse de las mechas" y generó gran conmoción. La jurado del programa se tomó de un comentario de la concursante y replicó con una respuesta que descolocó a todos sus compañeros.

La situación se dio luego de la presentación de Luz la luciérnaga, una de las participantes que logró avanzar hasta la semifinal con su talento y grandes shows. Como pista del día, la famosa enmascarada aseguró: "Si no gano hoy, me agarro de las mechas con alguien". Fue de este comentario que se tomó Nara a la hora de dar su devolución.

"En las pistas dijiste que te querías agarrar de las mechas con alguien, ¿te puedo preguntar con quién?", empezó por decir Wanda Nara. Sin esperar que la participante contestara, la empresaria remató su comentario picante y descolocó a sus compañeros, ya que no sabían de donde había nacido esa "rivalidad". "Espero que sea conmigo", añadió Nara.

Entonces, la hermana de Zaira Nara explicó: "Es que tengo unas ganas de agarrarme de las mechas con alguien que si me decía a mí por ahí...". Ante este inesperado comentario, la participante, dijo que nunca quiso pelearse con Wanda Nara y el tema quedó finalizado.

Lizy Tagliani se quebró en ¿Quién es la Máscara?: "Muchas tristezas"

Lizy Tagliani se quebró en ¿Quién es la Máscara? y reveló el difícil momento personal que le toca atravesar. La actriz y conductora no pudo ocultar su emoción y se largó a llorar al escuchar una canción que la tocó muy de cerca.

Todo sucedió luego de la presentación a dúo de "Luz" la luciérnaga y "Therry" el perro, artistas que hicieron su propia interpretación de la balada Tan Solo Tú. Una vez que terminaron, los investigadores dieron su veredicto, pero cuando llegó el momento de Lizy Tagliani, la actriz no pudo contener las lágrimas y se sinceró frente a las cámaras.

"Bueno yo la verdad no les quiero secar las plantas a todos, pero la verdad es que me han hecho emocionar muchísimo", empezó por decir la exconductora de El Precio Justo mientras la voz se le quebraba. "La verdad es que no he tenido unas buenas semanas últimamente y esta canción habla un poco de los amores imposibles", continuó Tagliani.

En ese sentido, Lizy añadió: "Yo creo que no hay amores imposibles, lo que nos cuesta es entender que el amor no siempre está presente acá al lado como queremos. A veces es solo energía y solo hay que saber identificarlo y disfrutarlo". Cabe recordar que hace algunas semanas atrás, Tagliani perdió a su perrita de 14 años de forma drástica y parece que tuvo muchas emociones encontradas.

Por último, Lizy Tagliani agradeció la oportunidad y la contención que recibió por parte de sus compañeros en el último tiempo. "Me encantó escuchar esta canción y que me ayuden a exorcizar muchas de esas pequeñas tristezas que no me cambian, solo espero que esto no me saque muchas arrugas. Así que de corazón, gracias", sentenció.