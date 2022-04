Wanda Nara fue consultada por la China Suárez y le cambió la cara: "Cuesta"

La celebridad se expresó sobre cuáles son sus sentimientos hacia la examante de su esposo. Wanda Nara fue drástica en su respuesta sobre "La China" Suárez.

Wanda Nara volvió a hablar de "La China" Suárez a meses del escándalo mediático originado por una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. La celebridad de redes fue contundente en su descargo al respecto y reveló cuáles son sus sentimientos hacia la actriz de Abzurdah.

"No, no me molesta. No hay nada más para hablar. La verdad es que ya se habló todo, algunas cosas fueron reales y otras que no. A mí me cuesta un poco caretearla. Pasó lo que pasó y se dijo. Obviamente, algunas cosas fueron exageradas y otras no", expresó Nara. entrevistada por LAM, cuando fue consultada por Ángel de Brito sobre si le molestaba que nombren a Suárez en su presencia.

El periodista no se quedó conforme con la respuesta de la influencer y fue más tajante en su próxima pregunta: "Para el afuera es una cosa y para el adentro es otra. Lo que quiero preguntarte es, ¿sanaron internamente el matrimonio? ¿Está todo bien?". Wanda llevó tranquilidad a sus fanáticos al informar: "No hay facturas y nadie le debe nada a nadie. Yo conozco muy bien a los personajes de esta historia, entonces cada uno sabe cómo se maneja cada uno. Yo no tengo nada que decir de Mauro, al revés".

La revelación de Wanda Nara en relación a su reportaje con Susana Giménez

Nara se expresó en el móvil del ciclo de De Brito sobre el monto que recibió por hablar por primera vez sobre el conflicto con "La China" e Icardi en un programa especial de Susana Giménez, producido por Paramount. "Yo di la entrevista porque ya estaba pautado el viaje de la producción desde hace mucho tiempo y me parecía muy hipócrita de mi parte hacer un especial con Susana y que me vean disfrutando sin ser clara sobre lo que pasaba", comenzó la celebridad sobre el reportaje que dio a finales del año pasado.

Yanina Latorre apeló a su estilo picante para chicanear a Nara y soltó: "Claro, pero es más fácil dar una entrevista con Susana que con Ángel (De Brito), que se mete en terrenos más escabrosos". "Si, el problema con lo de Susana es que me pagaron una fortuna por hacer la entrevista. No digo que Ángel no lo haga, pero yo ya tenía un contrato firmado", respondió la esposa de Mauro Icardi y así confirmó los rumores que indicaban que había recibido una gran suma de dinero por ese programa.