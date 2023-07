¿Wanda Nara estará hoy en MasterChef? Qué decisión tomó Telefe

La conductora de televisión atraviesa una complicación de salud y se supo qué pasará con ella en Telefe. Wanda Nara estuvo internada por sus afecciones y se encuentra a la espera de resultados médicos.

Wanda Nara estuvo internada en los últimos días después de acudir al Sanatorio Los Arcos por un dolor abdominal. Después de las especulaciones de varios periodistas sobre la salud de la conductora de MasterChef Argentina, y pese a que aún no hay información oficial, se supo qué pasará con el reality de Telefe en la gala de eliminación de este domingo 16 de julio.

De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, cuando la presentadora de TV y modelo llegó al centro de salud le realizaron estudios médicos y algunos valores no dieron bien: le detectaron una inflamación en el bazo y los glóbulos blancos más elevados de lo normal. Asimismo, permaneció internada durante un par de días y recientemente fue dada de alta para esperar por más resultados en su casa.

Al mismo tiempo se habló de una entrevista a Wanda Nara en el ciclo de Verónica Lozano que saldría al aire el 17 de julio. La conductora estrella de Telefe se explayó al respecto en su cuenta de Twitter tras los rumores y escribió: "Con respecto a la nota que emitiremos el lunes en Cortá por Lozano, con Wanda en el diván, es una nota que pautamos cuando yo fui a Masterchef. Dicha nota la hicimos hace 10 días y saldrá al aire con autorización de Wanda". De esa manera, Lozano dio a entender que Wanda no hablará de su salud en el reportaje porque fue grabado con anterioridad.

Wanda Nara llegó a la conducción de televisión con el ciclo Masterchef Argentina, en la primera edición con participantes no famosos después de ocho años. Si bien la repercusión en redes y en los niveles de audiencia no fueron los esperados por Telefe, ya que en las ediciones conducidas por Santiago del Moro el ciclo lograba alrededor de 20 puntos por noche, Masterchef 2023 funciona bien y no presenta números alarmantes en relación a sus competidores.

Dada la complicación de salud de Wanda y la situación mediática que atraviesa después de las especulaciones sobre su estado, se supo qué pasará con Masterchef en la gala de este domingo: lo que ocurrirá es que el ciclo se emitirá de la misma manera en que ha salido al aire hasta ahora, ya que el programa está grabado. De hecho, el propio Damián Betular informó hace algunos días en el ciclo de Elizabeth "La Negra" Vernaci que grabaron dos finales para que no se filtrara el ganador.

Qué dijo Nelson Castro sobre el cuadro de Wanda Nara

El médico se explayó sobre el caso de la conductora en su ciclo de TN e informó: "La información fehaciente que tenemos hasta el momento es que esos estudios arrojaron resultados alterados. Los dos elementos están indicando la necesidad de hacer un estudio hematológico. Este aumento de los glóbulos blancos, que se llama leucocitosis, está generando sin duda una consulta con algún especialista por los próximos pasos que se vayan a tomar".