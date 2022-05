Vuelve La Voz Argentina a Telefe: confirmaron la fecha de estreno

Desde el canal confirmaron la fecha de regreso del famoso show de música y canto.

Luego de una exitosa temporada en el 2021, la producción de Telefe anunció la fecha de estreno de la nueva entrega de La Voz Argentina. Con un equipo de jurados ya conformado, los participantes seleccionados y varios programas ya grabados, el reality show de música entró en la cuenta regresiva para su estreno por el canal de la familia.

Para continuar con la misma línea que le brindó un gran éxito en la edición pasada, Telefe volvió a convocar al mismo jurado de la temporada anterior. Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Ricardo Montaner y Mau y Ricky son los cantantes elegidos para formar los equipos y, eventualmente, preparar al próximo ganador de La Voz Argentina. Además, esta edición contará con la conducción de Marley, quien confirmó la fecha de estreno del programa a través de sus redes sociales.

"¡Listos para empezar La Voz Argentina! nueva temporada desde el domingo 5 de junio por Telefe", escribió Marley en su cuenta de Twitter junto a una foto con Lali, una de las jurados. Rápidamente, este comunicado generó la reacción de internautas que se mostraron muy entusiasmados por el regreso del famoso reality show.

Luego de la finalización de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, la producción de Telefe empezó a promocionar la llegada de La Voz Argentina. Sin embargo, según había trascendido, el programa conducido por Marley se estrenaría en el mes de julio. Pero parece que la gran demanda del público llevó a adelantar el lanzamiento del show que, en su edición anterior, se consagró como uno de los contenidos más vistos del 2021.

Quién fue el ganador de La Voz Argentina 2021

El año pasado, el ganador de La Voz Argentina 2021 fue Francisco Benítez, oriundo de la provincia de Córdoba que causó sensación. Pese a la tartamudez que padece, el joven se consagró campeón tras ser captado en el equipo de Soledad Pastorutti.

"No lo puedo creer, la verdad no me lo esperaba", expresó el ganador de La Voz Argentina, completamente impactado cuando se conocieron los resultados. "Es una bestia, síganlo escuchando porque hace bien al alma", pidió Luz, la subcampeona y él le dijo que ella era "una grosa". "Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes. Yo sinceramente no me considero un ganador, todos los que pasamos acá somos ganadores por haber estado acá. Se lo dedico también a mi familia", sentenció Francisco Benítez.

Luego del gran furor que generó Francisco Benítez, se rumoreó que la producción de Telefe lo tendría en cuenta para realizar alguna participación especial en la nueva temporada de La Voz Argentina. Pero hasta el momento los detalles se mantienen bajo reserva.