Vuelve Cocineros Argentinos: el anuncio que sacudió a la televisión tras la abrupta salida de América TV

A fines de 2023, la TV Pública hizo un anuncio que generó conmoción en el espectáculo: tras más de una década, dejarían de emitir Cocineros Argentinos. Esta noticia generó mucho dolor, ya que se dio en medio de los recortes que sufrió el canal propiciado por el desfinanciamiento del canal, sin embargo, al cabo de unas semanas América TV confirmó que se haría cargo del ciclo. Pero a poco más de un año de haber iniciado su trasmisión, dio a conocer que daban de baja el ciclo de forma abrupta.

De un día para el otro, la señal de Daniel Vila anunció que el ciclo se daba de baja y generó gran sorpresa, y se conoció que Sergio Lapegüe empezaría su nuevo programa en su lugar. Esta noticia nuevamente generó mucha sorpresa, pero unos días más tarde, se conoció que la Televisión Pública volvería a apostar por el emblemático programa de gastronomía. "Muy pronto nos vamos a ver en otro canal porque Cocineros sigue vivo para siempre", había anunciado Maju Lozano, la conductora, cuando se despidió del programa y abriendo una puerta para los televidentes.

Y aunque esta novedad generó entusiasmo, parece que la idea del regreso del programa no será junto a Maju Lozano, al menos así lo confirmó Juan Etchegoyen por Mitre Live. "Planean cambio de conductora, me dicen que Maju Lozano no va a continuar. Cocineros Argentinos tiene muchas chances de seguir en la TV Pública. No está cerrado, pero está avanzado. También estaba la opción de Telefe, pero el canal habría desistido de tenerlo en su pantalla", empezó por decir el periodista.

En este marco, sumó: "Y lo que me cuentan autoridades del canal es que quieren a una conductora de otro canal, lo que puede generar ruido porque hace poco trascendió que esta figura estaba desilusionada con esa señal". Por último, reveló: "Esa conductora que quieren contratar es Carmen Barbieri. Cocineros iría al aire desde abril en la TV Pública por la tarde. El nombre de Carmen lo propuso el canal y ahora la productora Kapow trabaja en eso".

Cocineros Argentinos no logró los números esperados en América TV.

Qué programa reemplazará a Cocineros Argentinos en América TV

De acuerdo a información a la que pudo acceder El Destape, el ciclo que conduce Maju Lozano será levantado de cara al transcurso del 2025 y se supo cómo van a reestructurar la grilla de programación.

Sergio Lapegüe, quien pegó el portazo de TN y El Trece en diciembre de 2024, estará en lugar de Cocineros Argentinos con Lape Club Social, un magazine que debutará el próximo miércoles 5 de marzo. El conductor estará acompañado de Mauro Szeta, Marina Calabró, Leo Paradizo, Pablo Rossi, Mai Pistiner, Mica Lapegüe, Robertino Sánchez Flecha, Martín Salwe, Karin Rodríguez y el Bicho Gómez.

De esta manera, un clásico de la televisión como Cocineros Argentinos deberá ver en qué canal desembarcar o definir si no estará más en la pantalla chica por tiempo indefinido, dependiendo de lo que decida la productora a cargo de su puesta en escena. Mientras tanto, el ciclo continuará hasta fines de febrero para luego ceder el espacio al programa de Lapegüe.