La periodista Viviana Canosa apuntó sin filtros contra su colega Jonatan Viale por la banalización que hizo del Juicio a las Juntas. Qué dijo Canosa en el programa que conduce en Carnaval Stream.

"Si Cristina es culpable, que vaya presa, que le saquen todas las cosas que se robó y que la Justicia actúe. Ahora, banalizar el Juicio a las Juntas me pareció desafortunado", expresó Viviana Canosa, tras mostrar el repudiable video de Jonatan Viale.

Luego, la periodista agregó: "Yo entiendo que odiás al kirchnerismo, pero no podés comparar una cosa con la otra. Esto de compararlo con el Juicio a las Juntas me pareció tremendo, con lo que significó para la Argentina".

Qué dijo Jonatan Viale sobre el Juicio a las Juntas

Más temprano esta semana, el periodista comparó el Juicio a las Juntas con la causa Cuadernos. "El Juicio a las Juntas duró siete meses y medio. Esto lo quieren llevar al 2030", comenzó. "En el Juicio a las Juntas declararon más de 800 testigos, fueron 530 horas de audiencia. Se hizo en una sala gigante, especialmente acondicionada", siguió y añadió: "Bueno, háganlo donde quieran. Movistar Arena, en River, en Vélez, sala AMIA. Entraron todos, ¿por qué no se puede hacer lo mismo acá?".

Por último, Viale concluyó: "¿A qué le temen los jueces del TOF 7 Castelli, Méndez Signori y Canero. ¿Sabés por qué es importante? Primero porque Cristina debería pasar mucho más que seis años presa y segundo porque esta gente tiene que empezar a devolver lo que se robaron".