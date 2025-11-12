Está desesperado: Jonatan Viale comparó la causa Cuadernos con el Juicio a las Juntas

El periodista Jonatan Viale mostró su desesperación para que se acelere el juicio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Cuadernos. La odiosa comparación que hizo en TN.

En el programa ¿La Ves?, que se emite de lunes a viernes, comparó el juicio por la causa Cuadernos con el Juicio a las Juntas. "El Juicio a las Juntas duró siete meses y medio. Esto lo quieren llevar al 2030", comenzó.

"En el Juicio a las Juntas declararon más de 800 testigos, fueron 530 horas de audiencia. Se hizo en una sala gigante, especialmente acondicionada", siguió y añadió: "Bueno, háganlo donde quieran. Movistar Arena, en River, en Vélez, sala AMIA. Entraron todos, ¿por qué no se puede hacer lo mismo acá?"

Por último, Viale concluyó: "¿A qué le temen los jueces del TOF 7 Castelli, Méndez Signori y Canero. ¿Sabés por qué es importante? Primero porque Cristina debería pasar mucho más que seis años presa y segundo porque esta gente tiene que empezar a devolver lo que se robaron".

