Viviana Canosa patoteó a Miriam Lewin al aire de su programa.

Desde que la pandemia inició, Viviana Canosa ya pasó por varias polémicas debido a sus opiniones contrarias a las recomendaciones de los especialistas en salud. Las controversias de la periodista fueron desde tomar en vivo dióxido de cloro hasta la más reciente denuncia de adulteración de hisopados para levantar las cifras de contagiados de coronavirus. Pero ahora la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, a cargo de Miriam Lewin, advirtió a A24 y América TV por las declaraciones de Canosa: "Genera alarma social y promueve desconfianza". Indignada, la conductora anticuarentena patoteó en vivo a Lewin: "Que venga al programa cara a cara".

"Llegó una carta documento al canal (A24) (...) No voy a decir que me siento perseguida por Miriam Lewin desde un año porque sería darle demasiada relevancia, pero como no quiero que multen al canal por mis dichos quiero hacerle una propuesta a Lewin", arrancó Canosa, con ironía.

Y agregó: "Le pedí al Doctor Dragani, mi abogado y un gran colaborador de este programa, que pida una investigación profunda de lo que sucede en Europa, en países como Alemania y España, de cómo están haciendo los PCR y su efectividad ya que Alemania, le cuento a Miriam Lewin y a los periodista que no son militantes, hay un juicio pedido al creador del PCR"

Furiosa, recriminó: "No me quiero exponer a estas 'escandalosas declaraciones de Viviana Canosa'. Les quiero decir a los militantes ignorantes con un discurso claramente diferente al mío, que hay muchos tribunales en el mundo donde está pasando exactamente lo mismo".

En un acto de patoterismo, Canosa desafió a Miriam Lewin a que vaya "cara a cara" a su programa, Viviana con vos (A24): "Quiero invitar a la señora Miriam Lewin, que es la defensora del Público pero a mí nunca me defiende, este mismo lunes a que venga al programa cara a cara conmigo y traiga un científico. Yo traeré a otro y seré simplemente la moderadora entre su médico y un médico que traeré yo. Que venga en persona"

"Necesito que Miriam Lewin me defienda de las graves acusaciones y barbaridades que me han dicho los medios. Vamos a investigar y llegar hasta las últimas consecuencias", sentenció, picante.

Cabe destacar que en el documento firmado por la directora Miriam Lewin, la Defensoría del Público advirtió al canal de Daniel Vila y Claudio Belocopitt por las declaraciones de Viviana Canosa, a quien acusaron de promover el "pánico social, la alarma y la desinformación entre las audiencias". La advertencia se basó en la denuncia que realizó la conductora en su programa el pasado 6 de abril en la que señaló que en determinados lugares se adulteraban los hisopados para que dieran positivo y "meterte en tu casa".