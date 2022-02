Viviana Canosa enfrentó los rumores de romance con Mariano Martínez: "Lo quiero mucho"

Viviana Canosa se refirió a los rumores de un romance con Mariano Martínez por algunos comentarios entre ambos en las redes sociales.

Algunos comentarios entre Viviana Canosa y Mariano Martínez en las redes sociales hicieron que aumentaran los rumores de romance entre ambos. Por eso, Clarín consultó a ella al respecto, aunque la conductora prefirió hacerse la desentendida.

La periodista de 50 años y el actor de 43 mantienen una amistad a la distancia hace bastante tiempo, aunque de acuerdo con la conductora sólo se trata de eso y de nada más. No obstante, hay quienes especulan con que semejante "coqueteo" en Instagram no es normal.

Viviana Canosa desmintió el romance con Mariano Martínez: "Amigos"

Durante la entrevista con Clarín, la presentadora comenzó con un "qué gracioso" y luego señaló irónicamente que "parece que no estaría pasando nada en la Argentina". Ya en un tono un poco más serio, profundizó: "Tengo re buena onda con ´Marian´, no sé qué decir porque es un delirio, pero lo quiero mucho y me encanta que esté contento con su nueva vida”.

Uno de los tantos emojis de corazón de Viviana Canosa para Mariano Martínez.

En la misma dirección, Canosa manifestó que entre ellos “está todo bien", pero que no hay "nada". "Amigos de redes, pero no... Todo lo que quieran especular, no", puntualizó la comunicadora. "Si estuviera con alguien sería muy discreta, no dejaría huellas", detalló para confirmar así que no existe un affaire con Mariano Martínez.

Además, la periodista indicó que se siente plena con la soltería y culminó: "Estoy tan bien como estoy, dedicándome full time a mi trabajo... Así que nada, es un amigo".

Los rumores de romance entre Viviana Canosa y Mariano Martínez

Para variar, la que comenzó con los trascendidos al respecto fue "Juariu". La influencer que se destaca en MasterChef Celebrity 3 (Telefe) arrancó: “Tengo cosas. Esto que voy a mostrar es más un deseo que una realidad o quizás más una realidad que un deseo, no lo sé".

"Pero cuando ustedes lo vean, quizás quieran lo mismo que yo”, continuó Victoria "Vicky" Braier. En ese marco, admitió que le gustaría que el amor entre los dos se confirmara porque “sería como la llama que prenda esta farándula tan aburrida”.

Ya con más detalles acerca de esta situación, la tucumana señaló que ambos protagonistas famosos "se empezaron a seguir mutuamente. Likes van y likes vienen, fueguitos, corazón... Y él responde”. Mientras dialogaba con sus seguidores, Braier admitió: “No sé qué onda esto, pero necesito que suceda”. Y terminó con una pregunta picante: “¿Secta o relación?”.